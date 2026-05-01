અમારા સુપ્રીમ લીડર સંપૂર્ણ સ્વસ્થ છેઃ મોજતબા સહયોગીનો દાવો

તહેરાનઃ ઈરાનની એક્સપર્ટ્સ એસેમ્બલીના સભ્ય અને સુપ્રીમ લીડરના કાર્યાલયમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બાબતોના ઉપપ્રમુખ અયાતુલ્લા મોહસેન કોમીએ અમેરિકામાં મોજતબા ખોમિનીના આરોગ્ય અંગે ફેલાતી અફવાઓને નકારી કાઢી છે. કોમીએ કહ્યું કે આવા સમાચારો પશ્ચિમી દેશો દ્વારા પ્રતિક્રિયા ઉકેલવા અને અફવાઓ ફેલાવવા માટેનો પ્રયાસ છે. તેમણે કહ્યું હતું કે નેતાના આરોગ્ય વિશે પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નોનો ઉપયોગ ઈરાની અધિકારીઓ પર જાહેરમાં જવાબ આપવા માટે દબાણ બનાવવા માટે થઈ રહ્યો છે.

તેમણે કહ્યું હતું કે કેટલાક લોકો અમારા સુપ્રીમ લીડર આયાતુલ્લા સૈયદ મોજતબા ખોમિનીના આરોગ્ય વિશે પૂછે છે. આ દુશ્મનની ચાલ છે. તેમણે આગળ કહ્યું હતું કે તેનો હેતુ અટકળો ઊભી કરવાનો અને અધિકારીઓને જવાબ આપવા માટે મજબૂર કરવાનો છે. કોમીએ એ પણ જણાવ્યું હતું કે ઈરાની અધિકારીઓ સુપ્રીમ લીડરના જીવનની સુરક્ષા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહ્યા છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે મોજતબા ખોમિની તે ઈમારતમાં હાજર હતા જ્યાં બોમ્બમારો થયો હતો, પરંતુ તેઓ સુરક્ષિત બચી ગયા છે.

ભગવાન છે અને તે દયાળુ છે

તેમણે કહ્યું હતું કે અમારા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખોમિની એ સમયે એ જ ઈમારતમાં હાજર હતા જ્યાં ભારે બોમ્બમારો થયો હતો અને જ્યાં ઘણા લોકો શહીદ થયા હતા. વિસ્ફોટ થવાના થોડા મિનિટ પહેલાં ભગવાનની કૃપાથી, તેઓ પ્રાંગણમાં બહાર નીકળી ગયા હતા. કોમીએ આગળ કહ્યું કે મોજતબા ખોમિની હાલમાં “સંપૂર્ણ સ્વસ્થ” છે અને વાટાઘાટો તથા કામગીરી સંબંધિત મુદ્દાઓ સહિત રાજ્યનાં કાર્યોની દેખરેખમાં સક્રિય રીતે જોડાયેલા છે. કોમીએ કહ્યું કે ભગવાન છે અને તે રક્ષણ કરે છે—આ તેનો સૌથી મોટો પુરાવો છે.

