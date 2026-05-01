આશિકી ફેમ રાહુલ રોયના સપોર્ટમાં આવી ફરાહ ખાન, શું છે મામલો?

રીલ્સના કન્ટેન્ટ ક્રિએટર સાથે રીલ પોસ્ટને લઈ આશિકી ફેમ રાહુલ રોય ખૂબ ટ્રોલ થઈ રહ્યા છે. તેમણે પોતાની આર્થિક મુશ્કેલીઓ વિશે ખુલીને વાત કરી. તેમના સંઘર્ષને જોઈને ઘણા લોકો હવે તેમને પ્રેમ અને પ્રોત્સાહન આપી રહ્યા છે. અર્ચના પૂરણ સિંહ અને ફરાહ ખાને પણ તેમની તરફેણમાં અવાજ ઉઠાવ્યો છે.
શું છે મામલો?
ક્લાસિક ફિલ્મ ‘આશિકી’ના અભિનેતા રાહુલ રોય હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર તેની વાયરલ રીલ્સને કારણે સમાચારમાં છે. આ રીલ્સ જોઈને કેટલાક લોકો તેની મજાક ઉડાવી રહ્યા છે અને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે, તો કેટલાક લોકો તેની દુર્દશા સમજી રહ્યા છે અને તેને ટેકો આપી રહ્યા છે. આ દરમિયાન ફરાહ ખાન અને અર્ચના પૂરણ સિંહે ખુલ્લેઆમ રાહુલને ટેકો આપ્યો છે.
રાહુલ રોયે પોતે ખુલાસો કર્યો કે તેઓ આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. તેમણે લખ્યું છે કે તેમના સ્ટ્રોક પહેલાના કેટલાક જૂના કાનૂની કેસોને કારણે તેમના પર પૈસા બાકી છે. તેથી, તેઓ રીલ્સ બનાવીને પ્રામાણિકપણે પૈસા કમાઈ રહ્યા છે. તેમના નિવેદન બાદ ઘણા લોકો સમર્થનમાં આવ્યા.ફિલ્મ દિગ્દર્શક ફરાહ ખાન સૌપ્રથમ તેમને શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. હવે,હાસ્ય કલાકાર અર્ચના પૂરણ સિંહે પણ રાહુલ રોયને ટેકો આપ્યો છે.
અર્ચના પૂરણ સિંહે રાહુલને ટેકો આપ્યો
અર્ચનાએ સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું, “રાહુલ, તમને વધુ શક્તિ મળે. મને ખૂબ આનંદ છે કે તમે જે યોગ્ય છે અને જે તમને ખુશ કરે છે તે કરી રહ્યા છો. તમે હંમેશા અદ્ભુત છો. મેં તમારા મૂળ ગીતોના બધા રીલ્સ જોયા છે. તમારા માટે ઘણો પ્રેમ અને હિંમત, રાહુલ.”
રાહુલ રોયે ટ્રોલ્સને યોગ્ય જવાબ આપ્યો
ટ્રોલિંગ અંગે રાહુલે કહ્યું,”જો તમે મારી સાદગીની મજાક ઉડાવો છો અથવા મારા સંઘર્ષો પર ટિપ્પણી કરો છો તો તે મારા કરતાં તમારા વિશે વધુ કહે છે. જો તમે ખરેખર મારી કાળજી લો છો, તો કૃપા કરીને મને સારી અને માનનીય નોકરી શોધવામાં મદદ કરો. ઓછામાં ઓછું હું બીજાની મજાક ઉડાવીને નહીં,પરંતુ સખત મહેનત દ્વારા કમાઈ રહ્યો છું.”
સોનુ સૂદે પણ રાહુલને ટેકો આપ્યો
કેટલાક વીડિયોમાં રાહુલ જૂની ફિલ્મ “ફિર તેરી કહાની યાદ આયી” ના “તેરે દર પે સનમ” ગીત પર નાચતા જોવા મળ્યા હતા, જેના માટે કેટલાક લોકોએ તેની ટીકા કરી હતી. તે જ સમયે અભિનેતા સોનુ સૂદે પણ રાહુલને ટેકો આપ્યો અને લખ્યું,’કીપ રોકિંગ ભાઈ.’