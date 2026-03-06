ચારધામ યાત્રા માટે આજથી ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન શરૂ

નવી દિલ્હીઃ ઉત્તરાખંડની પ્રસિદ્ધ ચારધામ યાત્રા માટે રાહ જોઈ રહેલા ભક્તો માટે સારા સમાચાર છે. આજથી ચારધામ યાત્રા માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થઈ ગયું છે. શુક્રવારે સવારે સાત વાગ્યાથી શ્રદ્ધાળુઓ મોબાઈલ એપ દ્વારા પોતાનું રજિસ્ટ્રેશન કરી શકશે. આગામી મહિને કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી ધામોની યાત્રા શરૂ થવાની છે. દર વર્ષે લાખો શ્રદ્ધાળુઓ આ પવિત્ર યાત્રામાં ભાગ લે છે અને આ વર્ષે પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
ચારધામ યાત્રા માટે ઓફલાઈન રજિસ્ટ્રેશન ક્યારે શરૂ થશે
આધિકારીક નિવેદન અનુસાર 6 માર્ચે સવારે સાત વાગ્યાથી ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થયું છે. શ્રદ્ધાળુઓ માટે ઓફલાઈન રજિસ્ટ્રેશનની સુવિધા પણ જલદી શરૂ કરવામાં આવશે. ચારધામ યાત્રા શરૂ થવાના બે દિવસ પહેલા એટલે કે 17 એપ્રિલથી ઓફલાઈન રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થશે. તેના માટે ઋષિકેશ, હરિદ્વાર અને દહેરાદૂનમાં ખાસ રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર બનાવવામાં આવશે. સરકાર દ્વારા શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા અને સુવિધા માટે અનેક અન્ય વ્યવસ્થાઓ પણ કરવામાં આવી રહી છે.
ચારધામ યાત્રા ક્યારે શરૂ થશે
આ વર્ષે ચારધામ યાત્રાની શરૂઆત 19 એપ્રિલે અક્ષય તૃતીયાના શુભ પ્રસંગે થશે. આ દિવસે ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી ધામના કપાટ ભક્તો માટે ખોલવામાં આવશે. ત્યાર બાદ 22 એપ્રિલે કેદારનાથ મંદિરના કપાટ ખૂલશે, જ્યારે તેના બીજા દિવસે એટલે કે 23 એપ્રિલે બદ્રીનાથ ધામના કપાટ ખોલવામાં આવશે.
ચારધામ યાત્રામાં ભક્તો ચાર મુખ્ય તીર્થસ્થળો — કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, ગંગોત્રી અને યમુનોત્રી —નાં દર્શન કરે છે. હિંદુ ધર્મમાં આ યાત્રાને અત્યંત પવિત્ર માનવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે ચારધામ યાત્રા એપ્રિલથી નવેમ્બર વચ્ચે યોજાય છે. શિયાળાની ઋતુમાં ભારે હિમવર્ષાને કારણે મંદિરોના કપાટ બંધ કરવામાં આવે છે. દર વર્ષે દેશભરમાંથી લાખો શ્રદ્ધાળુઓ અહીં દર્શન કરવા આવે છે અને આ વર્ષે પણ લોકો અત્યારથી જ પોતાની યાત્રાની તૈયારીમાં લાગી ગયા છે.