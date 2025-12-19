ઓનલાઇન સટ્ટાબાજી કેસઃ યુવરાજ સિંહ, રોબિન ઉથપ્પાની સંપત્તિ જપ્ત

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના બે ભૂતપૂર્વ કિકેટર યુવરાજ સિંહ અને રોબિન ઉથપ્પા, ઉર્વશી રૌતેલા, સોનુ સુદ, મિમી ચક્રવર્તી, અંકુશ હજારા અને નેહા શર્માનાં નામ સામેલ છે ,જેમનાં નામ ઓનલાઈન બેટિંગ કેસમાં સામે આવ્યાં હતાં અને જેમને ED દ્વારા પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા, હવે તે મામલામાં મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ED દ્વારા યુવરાજ સિંહ અને રોબિન ઉથપ્પાની સંપત્તિ જપ્ત કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જેમાં યુવરાજ સિંહની રૂ. 2.5 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે, જ્યારે રોબિન ઉથપ્પાની રૂ. 8.26 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત
જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિની વિગતો:
* યુવરાજ સિંહ – રૂ. 2.5 કરોડ
* રોબિન ઉથપ્પા – રૂ. 8.26 કરોડ
* ઉર્વશી રૌતેલા – રૂ. 2.02 કરોડ (આ સંપત્તિ ઉર્વશીની માતાને નામે રજિસ્ટર્ડ છે)
* સોનુ સુદ – રૂ. 1 કરોડ
* મિમી ચક્રવર્તી – રૂ. 59 લાખ
* અંકુશ હજારા – રૂ. 47.20 લાખ
* નેહા શર્મા – રૂ. 1.26 કરોડ
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ED દ્વારા સંપત્તિ એટેચ
EDએ 1xBet કેસ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ મામલે યુવરાજ સિંહ અને રોબિન ઉથપ્પાની સંપત્તિ એટેચ કરી છે. આ કેસમાં ED દ્વારા બંનેને પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. EDની આ કાર્યવાહી યુવરાજ અને ઉથપ્પા બંને માટે મોટો ઝટકો માનવામાં આવી રહી છે.
આજની કાર્યવાહી દરમિયાન ED દ્વારા કુલ રૂ. 7.93 કરોડની સંપત્તિ એટેચ કરવામાં આવી છે. આ પહેલાં પણ આ જ કેસમાં EDએ શિખર ધવનની રૂ. 4.55 કરોડ અને સુરેશ રૈનાની રૂ. 6.64 કરોડની સંપત્તિ એટેચ કરી હતી. અત્યાર સુધી 1xBet કેસમાં ED કુલ રૂ. 19.07 કરોડની સંપત્તિ એટેચ કરી ચૂકી છે. આ મામલાની તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે.
આ તપાસ કથિત ગેરકાયદે બેટિંગ એપ્સ સાથે જોડાયેલી છે. આરોપ છે કે આ એપ્સ સાથે સંકળાયેલા લોકોએ સામાન્ય લોકો અને રોકાણકારો પાસેથી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે અથવા મોટા પાયે કરચોરી કરી છે.