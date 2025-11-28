આ મસ્જિદમાં કોઈને પણ નમાજ અદા નહીં કરવા દેવાય, જાણો કેમ?

સિમલાઃ હિમાચલ પ્રદેશની રાજધાની શિમલાની સંજૌલી મસ્જિદને લઈને વિવાદ સતત વધી રહ્યો છે. દેવભૂમિ સંઘર્ષ સમિતિના સભ્યો છેલ્લા 10 દિવસથી સંજૌલીમાં ધરણાં કરી રહ્યા છે અને આંદોલન કરી રહ્યા છે. આ મસ્જિદને કોર્ટે ગેરકાયદે જાહેર કરી હતી અને તેને ધરાશાયી કરવાનો નિર્ણય યથાવત્ રાખ્યો છે. હવે દેવભૂમિ સંઘર્ષ સમિતિએ ગુરુવારે જાહેરાત કરી છે કે શુક્રવારે સંજૌલીની વિવાદિત મસ્જિદમાં કોઈને પણ નમાજ અદા નહીં કરવામા દેવામાં આવે.
દેવભૂમિ સંઘર્ષ સમિતિએ કરી શસ્ત્રપૂજા
દેવભૂમિ સંઘર્ષ સમિતિના સભ્યોએ ગુરુવારે સંજૌલીમાં તેમના આંદોલન દરમિયાન શસ્ત્રપૂજા પણ કરી હતી. સમિતિએ કહ્યું છે કે વિવાદિત સંજૌલી મસ્જિદમાં શુક્રવારે કોઈને પણ નમાજ અદા કરવાની મંજૂરી આપવામાં નહીં આવે. સમિતિએ મુસ્લિમ સમુદાયને અપીલ કરી છે કે તેઓ સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દ જળવાઈ રહે એ માટે તે સ્થળે ન જાય.
મિટિંગમાં સકારાત્મક પરિણામ ન મળે તો?
દેવભૂમિ સંઘર્ષ સમિતિના સહ-સંયોજક વિજય શર્માએ માહિતી આપી છે કે તેઓ 29 નવેમ્બરે પ્રશાસન સાથે થનારી બેઠકની રાહ જોઈ રહ્યા છે. ત્યાર બાદ તેઓ તેમના આગામી પગલાં નક્કી કરશે. તેમણે કહ્યું હતું કે જો બેઠકમાં સકારાત્મક પરિણામ નહીં મળે તો અમે મસ્જિદ વિરુદ્ધ અમારું આંદોલન વધુ તીવ્ર કરીશું. કોર્ટ દ્વારા ઢાંચાને ગેરકાયદે જાહેર કરવામાં આવ્યું છે અને તેને ધરાશાયી કરવાની આજ્ઞા છતાં તેમાં નમાજ અદા થઈ રહી છે, જે ખૂબ જ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે.
પ્રદર્શન શા માટે?
કોર્ટે આ મસ્જિદના ઢાંચાને ગેરકાયદે ગણાવ્યું છે. તાજેતરમાં શિમલાની જિલ્લા કોર્ટે સંજૌલી મસ્જિદના સમગ્ર માળખાને ધરાશાયી કરવાના કોર્ટના નિર્ણયને યથાવત્ રાખ્યો હતો. દેવભૂમિ સંઘર્ષ સમિતિએ 21 નવેમ્બરે મસ્જિદને સીલ કરવાની માગ સાથે પ્રદર્શનનું આહ્વાન કર્યું હતું. તેઓ મસ્જિદની વીજળી અને પાણીનો સપ્લાય બંધ કરવાની માગ કરી રહ્યા છે.