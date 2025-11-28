ફેસબુક પર મહિલાથી મિત્રતા કરવી પડી ભારે

નવી દિલ્હીઃ નોઇડામાંથી મોટી છેતરપિંડીનો મામલો સામે આવ્યો છે. અહીં સેક્ટર-43માં રહેતા એક બિલ્ડર સાથે સાયબર આરોપીઓએ ઓનલાઇન સ્ટોર ચેઇનમાં રોકાણ કરાવવાને બહાને 60 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી લીધી. નફા સાથે સંપૂર્ણ રકમ ન મળતાં પીડિતને છેતરપિંડીની જાણ થઈ. ત્યાર બાદ પીડિતે સાયબર ક્રાઈમ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. હાલ પોલીસ મામલાની તપાસમાં લાગી છે.
Cybercrime.પીડિતે પોલીસને આપી માહિતી
પીડિત બિલ્ડર મનોજે જણાવ્યું હતું કે 20 ઓગસ્ટે ફેસબુક દ્વારા તેની ઓળખ માહી નામની મહિલાથી થઈ. ત્યાર બાદ બંને વચ્ચે વોટ્સએપ પર વાતચીત શરૂ થઈ હતી. મહિલાએ ઓનલાઇન સ્ટોર સાથે જોડાઈ પોતે વેપાર કરતી હોવાની અને 15–20 ટકાનો નફો થવાની વાત કરી. મહિલાએ મનોજને પણ પોતાની ગેરંટી પર વેપાર કરવા પ્રેરિત કર્યો. મનોજે પોલીસને એ પણ જણાવ્યું હતું કે ઠગોએ RBIના મેલનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું કે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલી રકમ “ગેરકાયદે રીતે કમાયેલ કાળી કમાણી” ગણાય છે.
પહેલી વખત 20 ટકા નફો મળ્યો
મહિલાના કહેવા મુજબ પીડિતે ‘વિશ શોપ’ નામના સ્ટોર પરથી બલ્કમાં માલ ખરીદવાનું શરૂ કર્યું અને 24 કલાકની અંદર તે માલ ઓનલાઇન વેચી નાખ્યો. પહેલી જ ડીલમાં મનોજને 20 ટકા નફો થયો. નફો બેંક ખાતામાં આવતાં મનોજનો વિશ્વાસ વધ્યો. જેને કારણે તેણે 24 નવેમ્બર સુધીમાં કુલ 22 ટ્રાન્ઝેક્શનમાં 60 લાખ રૂપિયા રોકાણ કરી દીધા.
જ્યારે ઠગોએ ડાઉનલોડ કરાવેલી એપમાં 1.10 કરોડ રૂપિયા દેખાવા લાગ્યા ત્યારે મનોજે નફા સહિત રકમ કાઢવા અરજી કરી. ઠગોએ કરરૂપે 11 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવા કહ્યું. મનોજે રકમ જમા ન કરતાં તેમણે અમેરિકન સરકાર દ્વારા એપ એકાઉન્ટ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, તેમ કહી ડરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો. મનોદે છેતરપિંડીનો અહેસાસ થતાં NCRP પોર્ટલ અને સાયબર ક્રાઇમ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધાવ્યો છે.