નીતિશ કુમાર હિજાબ વિવાદ: યુવતી નોકરીમાં નોકરીમાં ન જોડાઈ, છોડ્યુ બિહાર

મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમારના હિજાબ વિવાદ બાદ તે યુવતીએ રાજ્ય છોડી દીધું છે. ડૉ. નુસરતે બિહાર છોડી પોતાના પરિવાર સાથે રહેવા માટે કોલકાતા ગઈ છે.

બિહારના મુખ્યમંત્રી નીતિશ કુમાર સંબંધિત હિજાબ વિવાદ હવે રાજ્યની સીમાઓ વટાવીને રાષ્ટ્રીય ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે. એક સરકારી કાર્યક્રમ દરમિયાન મહિલા ડોક્ટર નુસરત પરવીનના હિજાબ ઉતારવાની ઘટના બાદ, નુસરત બિહાર છોડીને ચાલી ગઈ છે. તે હવે તેના પરિવાર સાથે રહેવા માટે કોલકાતા ગઈ છે. તેણે હાલમાં કોઈપણ સરકારી સેવામાં જોડાવાનો નિર્ણય લીધો નથી.

15 ડિસેમ્બરે ઘટનાના બીજા દિવસે નુસરતે બિહાર છોડી દીધું. તેણી 20 ડિસેમ્બરે સરકારી સેવામાં જોડાવાની હતી, પરંતુ આઘાતને કારણે, તેણી પોતાને તેમ કરવામાં અસમર્થ લાગી. નુસરત કહે છે કે મુખ્યમંત્રીનો ઇરાદો ગમે તે હોય, જાહેર મંચ પર જે બન્યું તેનાથી તેણીને ખૂબ દુઃખ થયું. નુસરત પરવીને કહ્યું કે તેણીએ શાળાથી કોલેજ સુધી હિજાબ પહેરીને અભ્યાસ કર્યો. તે તેણીની વ્યક્તિગત શ્રદ્ધા અને ઓળખનો એક ભાગ રહ્યો છે.

હું એમ નથી કહી રહી કે મુખ્યમંત્રીએ આ જાણી જોઈને કર્યું, પરંતુ ત્યાં ઘણા લોકો હતા, કેટલાક તો હસતા પણ હતા. તેમના પિતા અને ભાઈ બંનેએ તેમને ખાતરી આપી છે કે પરિવાર દરેક પરિસ્થિતિમાં તેમની સાથે ઉભો છે. આ મામલો હવે ફક્ત એક વ્યક્તિગત ઘટના નથી રહી. વિપક્ષ તેને મહિલાઓના ગૌરવ અને લઘુમતી ઓળખ સાથે જોડી રહ્યો છે, જ્યારે શાસક પક્ષ આ વિવાદને વધુ પડતો ઉછાળવાનો આરોપ લગાવી રહ્યો છે. નુસરત પરવીન હાલમાં કોલકાતામાં છે.

