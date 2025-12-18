ઇઝરાયલે ફરી ગાઝા પર હુમલો કર્યો, અનેક લોકોની હાલત ગંભીર

ઇઝરાયલે ફરી એકવાર ગાઝા પર હુમલો કર્યો છે. આ વખતે ઇઝરાયલી સેનાએ મોર્ટાર છોડ્યા. ઇઝરાયલી હુમલામાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકો ઘાયલ થયા છે, જેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર છે.
ગાઝામાં ફરી એકવાર યુદ્ધવિરામનો ભય સતાવી રહ્યો છે. ઇઝરાયલી સૈનિકોએ ગાઝા પટ્ટીમાં પેલેસ્ટિનિયન રહેણાંક વિસ્તારમાં યુદ્ધવિરામ રેખા પાર કરીને મોર્ટાર છોડ્યા. હમાસ સાથેના યુદ્ધવિરામને જોખમમાં મૂકવાની આ નવીનતમ ઘટના છે. ગાઝાના આરોગ્ય અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ હુમલાઓમાં ઓછામાં ઓછા 10 લોકો ઘાયલ થયા છે.
ઇઝરાયલી સેનાએ જણાવ્યું હતું કે “યલો લાઇન” વિસ્તારમાં એક ઓપરેશન દરમિયાન મોર્ટાર છોડવામાં આવ્યો હતો. સેનાએ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે સૈનિકો શું કરી રહ્યા હતા અથવા તેઓએ રેખા પાર કરી હતી કે નહીં. તેણે કહ્યું હતું કે મોર્ટાર તેના નિર્ધારિત લક્ષ્ય ચૂકી ગયો હતો. “યલો લાઇન” ઇઝરાયલી કબજા હેઠળના ગાઝાના ભાગને બાકીના પ્રદેશથી અલગ કરે છે. સેનાએ કહ્યું કે તે આ બાબતની તપાસ કરી રહી છે.
ઇઝરાયલે હુમલા કરવાનું ચાલુ રાખ્યું છે
અલ-અહલી હોસ્પિટલના ડિરેક્ટર ફદેલ નૈમે જણાવ્યું હતું કે હુમલામાં ઘાયલ થયેલા 10 લોકોને હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાંથી કેટલાકની હાલત ગંભીર છે. 10 ઓક્ટોબરથી યુદ્ધવિરામ અમલમાં આવ્યા પછી ઇઝરાયલી ગોળીબારમાં “યલો લાઇન” ની બહાર પેલેસ્ટિનિયન જાનહાનિ થઈ હોય તેવું આ પહેલી વાર નથી. યુદ્ધવિરામ પછી પેલેસ્ટિનિયન આરોગ્ય અધિકારીઓએ ઇઝરાયલી ગોળીબારમાં 370 થી વધુ લોકોના મોતની જાણ કરી છે.
યુદ્ધવિરામનો આગામી તબક્કો
ઇઝરાયલ-હમાસ યુદ્ધવિરામ તેના આગામી તબક્કા સુધી પહોંચવા માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે, બંને પક્ષો એકબીજા પર ઉલ્લંઘનનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. પ્રથમ તબક્કામાં બંધકોના બદલામાં પેલેસ્ટિનિયન કેદીઓની મુક્તિનો સમાવેશ થાય છે. બીજા તબક્કામાં ગાઝા માટે ટેક્નોક્રેટિક ગવર્નિંગ બોડી, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેબિલાઇઝેશન ફોર્સની તૈનાતી, હમાસનું નિઃશસ્ત્રીકરણ અને પ્રદેશમાંથી ઇઝરાયેલી સૈનિકોની વધુ પાછી ખેંચી લેવાનો સમાવેશ થાય છે.
હમાસ હુમલો
7 ઓક્ટોબર, 2023 ના રોજ, હમાસના આતંકવાદીઓએ દક્ષિણ ઇઝરાયલ પર હુમલો કર્યો. આ હુમલામાં 1,200 લોકો માર્યા ગયા અને 251 લોકોને બંધક બનાવ્યા. લગભગ તમામ બંધકો અથવા તેમના મૃતદેહો યુદ્ધવિરામ અથવા અન્ય કરારો હેઠળ પરત કરવામાં આવ્યા છે. ગાઝામાં ઇઝરાયલના બે વર્ષના અભિયાનમાં 70,660 થી વધુ પેલેસ્ટિનિયન માર્યા ગયા છે, જેમાંથી લગભગ અડધા મહિલાઓ અને બાળકો છે, પ્રદેશના આરોગ્ય મંત્રાલય અનુસાર, જે તેની ગણતરીમાં આતંકવાદીઓ અને નાગરિકો વચ્ચે ભેદ પાડતું નથી.