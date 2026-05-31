સાવધાન! રુદ્રપ્રયાગમાં કુદરતનો પ્રકોપ: કેદારનાથ યાત્રા પર લાગી બ્રેક

બાબા કેદારના દર્શનાર્થે ઉત્તરાખંડ પહોંચેલા હજારો શ્રદ્ધાળુઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા પહાડી વિસ્તારોમાં કુદરતી આફતની આશંકા વ્યક્ત કરાયા બાદ રુદ્રપ્રયાગ જિલ્લા પ્રશાસને એહતિયાત તરીકે કેદારનાથ યાત્રાને અસ્થાયી રૂપે સ્થગિત કરવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે. હવામાન વિભાગે રુદ્રપ્રયાગ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં મુસળધાર વરસાદ, તીવ્ર આંધળ-વાવાઝોડું અને હવામાન અત્યંત ખરાબ થવાની સત્તાવાર ચેતવણી આપતા ‘ઓરેન્જ એલર્ટ’ (Orange Alert) જારી કર્યું છે. આ પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિઓમાં શ્રદ્ધાળુઓનો જીવ જોખમમાં ન મુકાય તે માટે યાત્રા માર્ગો પર વહીવટી તંત્રે કડક નાકાબંધી કરી દીધી છે.
યાત્રિકોની સુરક્ષા માટે કલેક્ટર અને ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એક્શનમાં
જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓફિસર નંદન સિંહ રજવારે મીડિયાને માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે, ખરાબ હવામાન અને ઓરેન્જ એલર્ટની ગંભીરતાને જોતા હાલ પૂરતી કેદારનાથ યાત્રા રોકી દેવામાં આવી છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્રે પ્રવાસીઓ અને શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ અગ્રતા આપીને તમામ યાત્રિકોને નજીકના હોલ્ડિંગ સ્થળો, સરકારી આશ્રયસ્થાનો અને અન્ય સુરક્ષિત સ્થાનો પર જ રોકાઈ જવા સખત સૂચનાઓ જારી કરી છે. બીજી તરફ, રુદ્રપ્રયાગના જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ (DM) વિશાલ મિશ્રા પોતે કંટ્રોલ રૂમમાં હાજર રહીને પહાડી વિસ્તારોના હવામાન અને મુખ્ય યાત્રા માર્ગોની પળેપળની સ્થિતિ પર સતત નજર રાખી રહ્યા છે.
સોનપ્રયાગ અને ગૌરીકુંડમાં મુસાફરોને રોકાયા, CCTV થી મોનિટરિંગ
પ્રશાસને કેદારનાથના પ્રવેશદ્વાર ગણાતા સોનપ્રયાગ, ગૌરીકુંડ સહિતના તમામ સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં તૈનાત સરકારી અધિકારીઓ અને પોલીસ જવાનોને સ્પષ્ટ આદેશ આપ્યા છે કે જ્યાં સુધી પહાડો પર હવામાન એકદમ સામાન્ય ન થઈ જાય, ત્યાં સુધી એક પણ યાત્રિકને ટ્રેકિંગ રૂટ પર આગળ વધવા દેવામાં ન આવે. યાત્રાના મુખ્ય રૂટો પર કોઈ ભૂસ્ખલન (લેન્ડસ્લાઇડ) કે અન્ય દુર્ઘટના ન ઘટે તે માટે કંટ્રોલ રૂમમાં હાઈ-ટેક CCTV કેમેરા દ્વારા ચોવીસે કલાક લાઈવ મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
રાહત એજન્સીઓ એલર્ટ મોડ પર, હવામાન સુધર્યા બાદ શરૂ થશે યાત્રા
પહાડો પર અચાનક આવતી કુદરતી આપત્તિને પહોંચી વળવા માટે ઉત્તરાખંડ સરકાર સંપૂર્ણ સજ્જ દેખાઈ રહી છે. સ્થાનિક પોલીસ પ્રશાસન સહિત નેશનલ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (NDRF), સ્ટેટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (SDRF), ડિસ્ટ્રિક્ટ ડિઝાસ્ટર રિસ્પોન્સ ફોર્સ (DDRF) અને અન્ય તમામ આરોગ્ય તેમજ રાહત એજન્સીઓને સ્ટેન્ડબાય એટલે કે ‘એલર્ટ મોડ’ પર રાખી દેવામાં આવી છે. પ્રશાસને શ્રદ્ધાળુઓને અપીલ કરી છે કે તેઓ સરકારી સૂચનાઓનું પાલન કરે અને હવામાન સાફ ન થાય ત્યાં સુધી પોતાની જગ્યાએ જ સુરક્ષિત રહે. જેમ જ પહાડો પર વરસાદ રોકાશે અને સ્થિતિ સામાન્ય બનશે, કેદારનાથ યાત્રાને ફરીથી રાબેતા મુજબ સુચારુ કરી દેવામાં આવશે.