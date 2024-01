શપથ લીધા બાદ CM નીતિશ કુમારની પહેલી પ્રતિક્રિયા

નીતિશ કુમારે રવિવારે નવમી વખત બિહારના સીએમ તરીકે શપથ લીધા. શપથ લીધા બાદ થોડી જ વારમાં સીએમ નીતિશે મીડિયાને સંબોધન કર્યું. તેમણે કહ્યું કે અમે પહેલા પણ (ભાજપ) સાથે હતા. અમે અધવચ્ચે ક્યાંક ગયા અને પછી અહીં અમારા પક્ષના લોકોને લાગ્યું અને નક્કી થયું કે હવે અમે કાયમ સાથે રહીશું. અમારા સિવાય આઠ લોકોએ શપથ લીધા છે. બાકીના લોકો પણ ટૂંક સમયમાં શપથ લેશે. અમે સમ્રાટ ચૌધરી અને વિજય કુમાર સિંહાને નાયબ મુખ્યમંત્રી તરીકે માન્યતા આપી છે. અમે બિહારના વિકાસ માટે કામ કરીએ છીએ અને તેને આગળ લઈ જઈશું અને તેમાં વ્યસ્ત રહીશું.

VIDEO | “I was with them (NDA) earlier too. We went on different paths, but now we are together and will remain so. Today, eight people have taken oath as ministers, the rest will take oath soon. I came back to where I was (NDA) and now there is no question of going anywhere… pic.twitter.com/l97q5KDNKC

