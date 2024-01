માલદીવની સંસદમાં જોરદાર હંગામો, સાંસદો વચ્ચે મારામારી થઈ

રવિવારે માલદીવની સંસદમાં સાંસદો વચ્ચે મોટી બબાલ થઈ હતી અને મારામારી પર ઉતરી આવ્યા હતા. શાસક પક્ષ અને વિરોધ પક્ષ એકબીજાને લાતો અને મુક્કા મારતા જોવા મળ્યા હતા. સત્તાધારી ગઠબંધન પીપલ્સ નેશનલ કોંગ્રેસ (PNC) અને પ્રોગ્રેસિવ પાર્ટી ઓફ માલદીવ્સ (PPM) અને વિપક્ષ માલદીવિયન ડેમોક્રેટિક પાર્ટી (MDP) ના સાંસદો વચ્ચે અથડામણ થઈ હતી. કેબિનેટ મંત્રીઓ માટે સંસદીય મંજૂરી મેળવવા માટે રાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ મુઇઝુ દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા વિશેષ સત્રમાં આનાથી નોંધપાત્ર વિક્ષેપ થયો.

