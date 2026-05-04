કેરલમમાં કોંગ્રેસ ગઠબંધન બહુમતને પાર

નવી દિલ્હીઃ કેરલમ્ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વ હેઠળનું યુનાઇટેડ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (UDF) બહુમતીના આંકને પાર પહોંચી ગયું છે. છેલ્લાં 10 વર્ષથી સત્તામાં રહેલા લેફ્ટ ડેમોક્રેટિક ફ્રન્ટ (LDF) માટે પરિસ્થિતિ મુશ્કેલ બની રહી છે. બીજી તરફ ભાજપ પણ રાજ્યમાં પોતાની હાજરી વધારતો નજરે પડે છે. કેરલમમાં 140 સીટોમાંથી ચૂંટણી પરિણામાંમાં LDG 39, UDF 98, NDA 2 અને અન્ય એક પર આગળ છે.
રાજ્યમાં કુલ 140 બેઠકો માટે 883 ઉમેદવારો મેદાનમાં હતા, જ્યારે બહુમતી માટે 71 બેઠકો જરૂરી છે. હાલમાં 43 સ્થળોએ આવેલા 140 મતગણતરી કેન્દ્રોમાં મતગણતરી ચાલી રહી છે. આ ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના નેતૃત્વવાળા UDF અને બે કાર્યકાળથી સત્તામાં રહેલા LDF વચ્ચે સીધી ટક્કર જોવા મળી રહી છે. કોંગ્રેસે 2024ની લોકસભા ચૂંટણી અને તાજેતરના સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીમાં સારું પ્રદર્શન કર્યું હતું. ભાજપના નેતૃત્વ હેઠળનું NDA દ્વિધ્રુવીય રાજકારણ ધરાવતા કેરળમાં પોતાનું પ્રભુત્વ વધારવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું છે.
લેફ્ટની હારથી વામપંથનો છેલ્લો ગઢ ખતમ થવાની શક્યતા
જો LDF પરાજિત થાય છે તો 1960ના દાયકાથી પહેલી વાર એવું બનશે કે ભારતમાં કોઈ પણ રાજ્યમાં વામપંથી પક્ષ સત્તામાં નહીં રહે. મતગણતરી માટે કુલ 15,464 કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં 140 રિટર્નિંગ ઓફિસર, 1340 વધારાના રિટર્નિંગ ઓફિસર, 4208 માઇક્રો ઓબ્ઝર્વર, 4208 ગણતરી નિરીક્ષક અને 5563 ગણતરી સહાયકનો સમાવેશ થાય છે.
ભાજપ પોતાનો પ્રભાવ વધારવા પ્રયત્નશીલ
મતગણતરી કેન્દ્રોની સુરક્ષા માટે રાજ્ય પોલીસ સાથે કેન્દ્રીય દળોની 25 કંપનીઓ તૈનાત કરવામાં આવી છે. ભાજપના નેતૃત્વવાળું NDA ભલે સરકાર બનાવવાની દોડમાં ન હોય, પરંતુ 2021માં એક પણ બેઠક જીતવામાં નિષ્ફળ રહેલી ભાજપ માટે કેરળમાં પોતાનો આધાર મજબૂત બનાવવામાં આ ચૂંટણી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.