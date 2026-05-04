તામિલનાડુમાં મોટો ઊલટફેરઃ વિજયની TVK બની ગેમ ચેન્જર

ચેન્નઈઃ તામિલનાડુમાં મતગણતરના પ્રારંભિક ટ્રેન્ડ્સમાં રાજકીય પરિસ્થિતિ ઝડપથી બદલાતી દેખાઈ રહી છે. આ વખતે સૌની નજર થલપતિ વિજયની પાર્ટી TVK પર છે, જે અનેક બેઠકો પર ચોંકાવનારી લીડ લેતી દેખાઈ રહી છે. પહેલી વાર ચૂંટણી મેદાનમાં ઊતરેલી TVKએ શરૂઆતથી જ જોરદાર પ્રદર્શન કરીને રાજકીય ગણિતને હચમચાવી દીધું છે.
પોસ્ટલ બેલેટની ગણતરીમાં હાલની DMK સરકાર આગળ હતી અને મુખ્ય મંત્રી એમ.કે. સ્ટાલિનના નેતૃત્વમાં ફરી સત્તામાં આવવાના સંકેતો મળી રહ્યા હતા, પરંતુ TVKની એન્ટ્રીએ મુકાબલાને વધુ રસપ્રદ બનાવી દીધો છે. પ્રારંભિક આંકડાઓ દર્શાવે છે કે આ ચૂંટણી હવે પરંપરાગત પક્ષો સુધી મર્યાદિત રહી નથી.
અહેવાલો મુજબ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં DMK અનેક બેઠકો પર આગળ છે અને AIADMK તેની પાછળ છે, પરંતુ ખરેખર ચર્ચા હવે TVKને લઈને જ ચાલી રહી છે. ચાની દુકાનોથી લઈને સોશિયલ મિડિયા સુધી, દરેક જગ્યાએ એક જ પ્રશ્ન ગુંજી રહ્યો છે—શું વિજય ખરેખર ગેમ-ચેન્જર સાબિત થઈ શકે?
બીજી તરફ, સીમાનની પાર્ટી NTK આ વખતે અત્યાર સુધી ખાસ અસર બતાવી શકી નથી. કુલ મળીને આ ચૂંટણીએ એક વાત સ્પષ્ટ કરી છે કે તામિલનાડુના રાજકારણમાં હવે પહેલાના જેવું રહ્યું નથી અને વિજય ફેક્ટરે તેમાં નવી ઊર્જા ભરી દીધી છે.