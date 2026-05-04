બંગાળ, આસામના રુઝાનોમાં ભાજપને ભારે બહુમત

નવી દિલ્હીઃ દેશનાં ચાર રાજ્ય અને એક કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ (આસામ, પશ્ચિમ બંગાળ, તામિલનાડુ, પુડુચેરી અને કેરળ)માં યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણી માટે મતગણતરી ચાલુ છે. પશ્ચિમ બંગાળની ઝારગ્રામ બેઠક વિસ્તારમાં વડા પ્રધાન મોદીએ ચૂંટણી સભા બાદ એક દુકાન પર ઊભા રહીને ઝાલમુરી ખાધી હતી, તે બેઠક પર ભાજપ આગળ ચાલી રહી છે. ઉપરાંત આસામમાં ચાલી રહેલી મતગણતરીના રુઝાનોમાં ભાજપ પ્રચંડ બહુમતી મેળવતી દેખાઈ રહી છે. પશ્ચિમ બંગાળના રુઝાનોની વાત કરીએ તો અહીં પણ ભાજપને ભારે લીડ મળી રહી છે. તામિલનાડુમાં સત્તાધારી ડીએમકેને ઝટકો લાગી રહ્યો છે, જ્યારે ટીવીકેનું પ્રદર્શન સારું રહેવાની સંભાવના છે. કેરળના રુઝાનોમાં કોંગ્રેસના યુડીએફ ગઠબંધનને મોટી સફળતા મળવાની શક્યતા છે। જોકે આ માત્ર પ્રારંભિક રુઝાનો છે અને તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે.
પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ અને કેરળમાં ટક્કર
આ ત્રણ રાજ્યો—પશ્ચિમ બંગાળ, આસામ અને કેરળમાં ચૂંટણી ખૂબ જ રસપ્રદ રહેવાની શક્યતા છે. કેરળમાં છેલ્લાં દસ વર્ષથી એલડીએફની સરકાર છે અને કોંગ્રેસના નેતૃત્વમાં યુડીએફ સત્તામાં આવવાની આશા રાખી રહ્યું છે. આસામમાં મુખ્ય મુકાબલો ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે છે. ભાજપ છેલ્લાં દસ વર્ષથી સત્તામાં છે. પશ્ચિમ બંગાળમાં મમતા બેનર્જીના નેતૃત્વમાં TMC છેલ્લાં 15 વર્ષથી સત્તા પર છે. અગાઉની ચૂંટણીમાં ભાજપે 77 બેઠકો જીતીને મુખ્ય વિપક્ષ તરીકે સ્થાન મેળવ્યું હતું અને આ વખતે મોટી જીતની આશા રાખી રહી છે, જ્યારે મમતા બેનર્જી સામે સત્તા બચાવવાનો પડકાર છે.
ભવાનીપુર બેઠક પર નજર
પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભા ચૂંટણી 2026 માટે ચાલી રહેલી મતગણતરી દરમિયાન સૌની નજર રાજ્યની સૌથી હાઈ-પ્રોફાઇલ બેઠક ભવાનીપુર પર છે. પ્રારંભિક રુઝાનોમાં તૃણમૂલ કોંગ્રેસ (TMC)ની નેતા અને મુખ્ય મંત્રી મમતા બેનર્જી પોતાના પ્રતિસ્પર્ધી સુવેન્દુ અધિકારી સામે આગળ છે.
ભવાનીપુર બેઠક પર આ વખતે મુકાબલો ખૂબ જ કઠિન છે કારણ કે મમતા બેનર્જીનો સામનો પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાના વિપક્ષના નેતા અને ભાજપના મહત્વના ચહેરા સુવેન્દુ અધિકારી સાથે છે. 2021ની ચૂંટણીમાં મમતાને નંદીગ્રામ બેઠક પર સુવેન્દુ અધિકારી સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યાર બાદ તેમણે ભવાનીપુરમાંથી ચૂંટણી લડી હતી અને ઉપચૂંટણીમાં 70 ટકાથી વધુ મત મેળવીને મોટી જીત મેળવી હતી। તે વખતે ભાજપની પ્રિયંકા ટિબ્રેવાલ અને માર્ક્સવાદી કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના શ્રીજીવ વિશ્વાસ ક્રમે બીજા અને ત્રીજા સ્થાને રહ્યા હતા.