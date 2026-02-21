ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષે મહંત સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ લીધા

ગાંધીનગર: ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ નીતિન નવીને કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી ગુજરાતની તેમની પહેલી મુલાકાતે આવ્યા છે. તેમણે સ્વામીનારાયણ અક્ષરધામ ખાતે મહંત સ્વામી મહારાજની સૌજન્ય મુલાકાત લીધી.શુક્રવારે, નીતિન નવીન સાથે ગુજરાત ભાજપના પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા; રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ (સંગઠન) બી.એલ. સંતોષ; અને ભાજપ ગુજરાત સંગઠન સચિવ રત્નાકરજી સહિત પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. આ મુલાકાતમાં  પ્રતિનિધિમંડળે મહંત સ્વામી મહારાજના આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. વાતચીત દરમિયાન, મહંત સ્વામી મહારાજે સમર્પિત સેવા અને રાષ્ટ્રની સતત શાંતિ, એકતા, સંવાદિતા અને સમૃદ્ધિ માટે હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી. તેમણે રાષ્ટ્રનિર્માણ માટે માર્ગદર્શક સિદ્ધાંતો તરીકે અખંડિતતા, કરુણા અને નિઃસ્વાર્થ નેતૃત્વના કાલાતીત મૂલ્યો પર પણ ભાર મૂક્યો.21 ફેબ્રુઆરીના રોજ, નીતિન નવીને સાબરમતી રિવરફ્રન્ટની મુલાકાત લીધી, જ્યાં તેમણે આઉટરીચ પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લીધો અને સ્થાનિક રહેવાસીઓ સાથે વાતચીત કરી. તેમણે અમદાવાદમાં ઐતિહાસિક ભદ્રકાળી માતા મંદિરમાં પ્રાર્થના પણ કરી.નીતિન નવીન ભાજપ મુખ્યાલય ખાતે રાજ્ય પદાધિકારીઓ, સંગઠનાત્મક નેતાઓ અને પક્ષના કાર્યકરોને સંબોધિત કરવાના છે, ત્યારબાદ પક્ષની સોશિયલ મીડિયા ટીમ સાથે બેઠક કરશે. બપોરે, તેઓ ભારતના પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય ટેક સિટી તરીકે વર્ણવેલ GIFT સિટી ખાતે યંગ વોઇસ સમિટમાં ભાષણ આપશે અને યુવા ઉદ્યોગસાહસિકો અને સ્ટાર્ટ-અપ સ્થાપકો સાથે વાર્તાલાપ કરશે. સાંજે, તેઓ અમદાવાદના GMDC હોલ ખાતે બૂથ કાર્યકર્તાઓના સંમેલનને સંબોધિત કરશે.

૨૨ ફેબ્રુઆરીના રોજ, નીતિન નવીન અમદાવાદના ખાડિયામાં સવારે ૧૦:૪૫ વાગ્યે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના રેડિયો કાર્યક્રમ ‘મન કી બાત’ના જાહેર શ્રવણ સત્રમાં હાજરી આપશે. તે દિવસે બપોરે તેઓ દિલ્હી જવા રવાના થશે.

