ધોળેદહાડે 30 જ મિનિટમાં રૂ. સાત કરોડની દિલધડક લૂંટ

બેંગલુરુઃ બેંગલુરુમાં બુધવારે અજ્ઞાત આરોપીઓની એક ગેંગે RBI અધિકારીઓ તરીકે પોતાના ઓળખ આપીને ATM કેશ વેન અટકાવી અને પછી ૭ કરોડ રૂપિયા જેટલી રોકડ લઈને ભાગી ગયા હતા. આ ઘટનાની યોજના અને તેનો અમલ એ પોલીસ અને સુરક્ષા એજન્સીઓ સામે ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. શું તેમાં અંદરથી કોઈ વ્યક્તિ મદદગાર હતી? સુરક્ષામાં ક્યાં ચૂક થઈ ગઈ? અને એટલી મોટી ચોરી શહેરના મધ્ય ભાગમાં કેવી રીતે થઈ ગઈ?
કેવી રીતે થઇ ૭ કરોડ રૂપિયાની કેશ વેનની લૂંટ?
આ ઘટના અશોક પિલર જંક્શન નજીક બુધવારે બપોરે બની હતી. CMSની એક કેશ વેન JP નગરમાં આવેલી બેંક શાખા પરથી રોકડ લઇને નીકળી રહી હતી.
- FIR મુજબ વેને HDFC કરન્સી ચેસ્ટમાંથી રૂ. 11 કરોડ ભેગા કર્યા હતા. આ રોકડ શહેરનાં વિવિધ ATMમાં ભરવા માટે લઈ જવામાં આવી રહી હતી.
- બપોરે લગભગ 12:24 વાગ્યે, સરકારી સ્ટિકર SUV વેન સામે આવીને અટકાવી હતી. SUVમાંથી 5-6 લોકો ઊતરીને તેઓ RBI અધિકારી કહી દસ્તાવેજ ચેક કરવાને નામે સ્ટાફને બહાર બોલાવ્યા.
- થોડીક જ મિનિટોમાં તેમણે વેનના કસ્ટોડિયન અને બે ગનમેનને તેમની ઇનોવા ગાડીમાં બેસાડ્યા અને ડ્રાઇવરને વેન ચલાવતા રહેવાનો આદેશ આપ્યો હતો
શું આરોપીઓ પાસે હથિયાર હતાં?
આ લૂંટ કેસમાં FIR અનુસાર ગેંગ પાસે ઓછામાં ઓછી એક પિસ્ટોલ હતી.
- તેમણે ડ્રાઇવરને ધમકી આપી કે વેનને ડેરી સર્કલ ફ્લાયઓવર પર અટકાવો.
- ત્યાર બાદ આરોપીઓએ બધી કેશ ટ્રંકને પોતાની ગાડીમાં શિફ્ટ કરી લીધી અને થોડી જ મિનિટોમાં ત્યાંથી ભાગી ગયા.
તેમની સાથે વેનનો DVR (CCTV રેકોર્ડિંગ સિસ્ટમ) પણ લઈ ગયા, જેથી અંદરનો વિડિયો ફુટેજ મળવાનું અસંભવ બની ગયું.
પોલીસ શું કહી રહી છે?
- કર્નાટકના ગૃહમંત્રી એચ. પરમેશ્વરે આ ઘટનાને અત્યાર સુધીનાં વર્ષોમાં પ્રથમ અને સૌથી અનોખી ઘટના કહી છે, અને જણાવ્યું છે કે અનેક ટીમો તપાસમાં જોડાઈ ગઈ છે.
- બેંગલુરુ પોલીસ કમિશનર સીમંત કુમાર સિંહે કહ્યું છે કે ૫૦થી વધુ CCTV ફુટેજ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે.