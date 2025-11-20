પંકજ ત્રિપાઠી બન્યા નિર્માતા, યુટ્યુબ પર રિલીઝ થશે ‘પર્ફેક્ટ ફેમિલી’

અભિનેતા પંકજ ત્રિપાઠી હવે વેબ સિરીઝ “પર્ફેક્ટ ફેમિલી” સાથે નિર્માતા તરીકે ડેબ્યૂ કરી રહ્યા છે. ગુરુવારે રિલીઝ થયેલું ટ્રેલર ખૂબ જ મનોરંજક છે અને એક મહત્વપૂર્ણ સંદેશ આપે છે.

પંકજ ત્રિપાઠી “પર્ફેક્ટ ફેમિલી” વેબ સીરિઝથી નિર્માતા તરીકે પોતાની શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ટ્રેલર રિલીઝ થઈ ગયું છે. આ સીરિઝમાં નેહા ધૂપિયા, મનોજ પાહવા, સીમા પાહવા, ગુલશન દેવૈયા અને ગિરિજા ઓક સહિત અન્ય જાણીતા કલાકારો છે. આ સીરિઝ માનસિક સ્વાસ્થ્યના મહત્વ અને ભારતીય પરિવારોમાં તેને કેવી રીતે અવગણવામાં આવે છે તેના પર ભાર મૂકે છે. ટ્રેલર ખૂબ મનોરંજક છે.

વેબ સીરિઝનું ટ્રેલર જાર પિક્ચર્સની યુટ્યુબ ચેનલ પર રિલીઝ કરવામાં આવ્યું હતું. સીરિઝની વાર્તા કરકરિયા પરિવાર પર કેન્દ્રિત છે, જેમાં દાદા-દાદી, માતાપિતા અને ફઈબા બધા સાથે રહે છે. પરિવારની સૌથી નાની સભ્ય દાનીને પેનિત અટેક આવે છે. ગભરાટના હુમલાથી પીડાય છે. સાઈકોલોજિસ્ટ(નેહા ધૂપિયા) ની સલાહ લીધા પછી ખબર પડે છે કે દાની ખૂબ જ સંવેદનશીલ છે અને પરિવારના વાતાવરણમાં અનુકૂલન સાધી શકતી નથી. જોકે, આખો પરિવાર માનસિક સમસ્યાની શક્યતા સ્વીકારી શકતો નથી.

માનસિક સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ પાગલપણું નથી

એક મનોવૈજ્ઞાનિક આખા પરિવારને ફોન કરે છે અને શોધે છે કે આખા પરિવારને ઉપચારની જરૂર છે. જોકે, તે એટલું સરળ નથી. પરિવારના સભ્યો પોતે જ પ્રતિકાર કરે છે. પછી, જ્યારે સમાજને ખબર પડે છે કે કરકરિયા પરિવાર ઉપચાર લઈ રહ્યો છે, ત્યારે તેમને “પાગલ” અને “માનસિક” તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પરિવારના વડા (મનોજ પાહવા) પોતે ડૉક્ટરને કહે છે, “કોઈ માનસિક બીમારી આપણને સ્પર્શી શકતી નથી.” ડૉક્ટર હસીને કહે છે, “મેં નથી કહ્યું કે તમને માનસિક બીમારી છે.”

સીરિઝ ક્યારે અને ક્યાં રિલીઝ થશે?

ધીમે ધીમે, આખો પરિવાર પરિસ્થિતિને સમજે છે અને ઉપચાર માટે તૈયારી કરે છે. “પરફેક્ટ ફેમિલી” એ આઠ એપિસોડની સીરિઝ છે જે સીધી YouTube પર રિલીઝ થશે. તે YouTube ના પેઇડ મોડેલ હેઠળ ઓફર કરવામાં આવશે. પહેલા બે એપિસોડ મફત છે, અને તે પછી, દર્શકો બાકીના એપિસોડ 59 રૂપિયા ચૂકવીને જોઈ શકે છે. જ્યારે સીરિઝ ચોક્કસપણે એક ગંભીર મુદ્દાને સંબોધિત કરે છે, ત્યારે તેનો આધાર ખૂબ રમૂજી છે. આ સીરિઝ તમને ચોક્કસપણે હસાવશે. “પરફેક્ટ ફેમિલી” સમાજમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિના સતત અભાવને રમૂજી રીતે ઉજાગર કરે છે. આ સીરિઝ 27 નવેમ્બરના રોજ JAR સિરીઝ યુટ્યુબ ચેનલ પર પ્રીમિયર થશે.

