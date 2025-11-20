દેશની પહેલી વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેન ક્યારે શરૂ થશે? રેલ્વે મંત્રીએ અપડેટ આપી

દેશની સૌથી વૈભવી અને હાઇ-ટેક ટ્રેન, વંદે ભારતના સ્લીપર વર્ઝનની રાહ જોઈ રહેલા મુસાફરો માટે સારા સમાચાર છે. મહિનાઓના પરીક્ષણ, ટ્રાયલ અને તૈયારીઓ પછી રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે ટ્રેનના લોન્ચ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ અપડેટ આપી છે.
દેશની સૌથી પ્રીમિયમ મુસાફરીને એક નવી ઓળખ આપનાર વંદે ભારત એક્સપ્રેસના સ્લીપર વર્ઝન અંગે આખરે એક મોટી અપડેટ આવી છે. વર્ષોની રાહ અને અનેક લોન્ચ તારીખ મુલતવી રાખ્યા પછી, રેલ્વે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે પુષ્ટિ આપી છે કે આ લક્ઝરી સ્લીપર ટ્રેન આગામી ડિસેમ્બરમાં શરૂ થશે. આનો અર્થ એ છે કે મુસાફરોના આરામદાયક, ઝડપી અને હાઇ-ટેક ટ્રેન મુસાફરીના સપના સાકાર થવાના છે.
મનીકંટ્રોલના અહેવાલ મુજબ, અશ્વિની વૈષ્ણવે જણાવ્યું હતું કે વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનના પ્રથમ રેકના પરીક્ષણ દરમિયાન કેટલીક નાની સમસ્યાઓ મળી આવી હતી. તેથી, બોગીઓ, સીટો અને મુસાફરોની સુવિધાઓ અંગે કેટલાક ફેરફારોની ભલામણ કરવામાં આવી હતી. આ બધા સુધારાઓ પર કામ હવે ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. રેલ્વે મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ફેરફારો નાના હોઈ શકે છે, પરંતુ તે ખૂબ જ ગંભીરતાથી હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે કારણ કે અમારું લક્ષ્ય મુસાફરો માટે આરામદાયક મુસાફરી સુનિશ્ચિત કરવાનું છે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે આ ટ્રેન આવનારી પેઢીઓ માટે એક અદ્ભુત ટ્રેન રહેશે, તેથી કંઈપણ ઉતાવળમાં કરવામાં આવશે નહીં.
પ્રથમ રેક BEML ને પરત કરવામાં આવી
BEML, જે વંદે ભારત સ્લીપર ટ્રેનોનું ઉત્પાદન કરે છે, તેણે પુષ્ટિ આપી છે કે પ્રોટોટાઇપ રેક તેમને રેટ્રોફિટિંગ માટે પરત કરવામાં આવી છે. RDSO અને રેલવે સલામતી કમિશનરની દેખરેખ હેઠળ ટ્રેનનું અનેક રાઉન્ડ પરીક્ષણ અને ટ્રાયલ કરવામાં આવ્યા હતા. BEML ના અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, કારણ કે આ એક પ્રોટોટાઇપ છે, તે સ્વાભાવિક છે કે તે તમામ સલામતી અને આરામ પરિમાણો પર વ્યાપક પરીક્ષણમાંથી પસાર થશે. બધા સૂચવેલા ફેરફારો લાગુ કરવામાં આવી રહ્યા છે.
સલામતી અને આરામ માટે નવા ધોરણો
RDSO ને લખેલા પત્રમાં રેલવે મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભવિષ્યની ટ્રેનોમાં ઘણા મહત્વપૂર્ણ ફેરફારો કરવામાં આવશે, જેમ કે ફાયર સેફ્ટી માટે આર્ક ફોલ્ટ ડિટેક્શન ડિવાઇસ, AC ડક્ટ માટે નવા સ્થાનો, CCTV માટે ફાયર-સર્વાઇવલ કેબલ્સ, યુરોપિયન ફાયર અને ક્રેશ ધોરણો માટે થર્ડ-પાર્ટી ઓડિટ અને ઇમરજન્સી એલાર્મ બટનો માટે નવી સ્થિતિ. વધુમાં, ટ્રેનના ફર્નિશિંગ અને કારીગરી સંબંધિત મુદ્દાઓને ઉકેલવા માટે સુધારા કરવામાં આવી રહ્યા છે.