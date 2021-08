પાક, ચીન, તાલિબાન ભારત પર હુમલો કરશેઃ સ્વામી

નવી દિલ્હીઃ હાલમાં ભાજપના પાર્ટી નેતૃત્વથી નારાજ ચાલી રહેલા દિગ્ગજ સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ મોદી સરકારને અફઘાનિસ્તાન મુદ્દે એક વણમાગી સલાહ આપી છે. તેમણે ટ્વીટ કરીને મોદી સરકારથી કહ્યું હતું કે તાલિબાન રાજની સ્થાપના થતાં અફઘાનિસ્તાન છોડી ચૂકેલા સંયુક્ત આરબ અમિરાતમાં શરણું લેનારા રાષ્ટ્રપતિ અશરફ ગનીને વાસ્તવમાં ભારતે શરણું આપવું જોઈએ. એના પાછળ તેમણે દૂરગામી ક્યાસોને આધાર બનાવ્યો છે. આ પહેલાં સ્વામીએ અફઘાનિસ્તાન પર તાલિબાન રાજની સ્થાપના થતાં ભવિષ્યવાણી કરતાં કહ્યું હતું કે હવે ચીન, પાકિસ્તાન અને તાલિબાન એકસાથે મળીને ભારત પર હુમલા કરશે.

અફઘાનિસ્તાન પર રવિવારે તાલિબાન રાજ આશરે બે દાયકા પછી પરત ફરવા ભારતે મોટા મૂડીરોકાણને લઈને તમામ પ્રકારની અટકળોને જન્મ આપ્યો છે. એક તરફ વિપક્ષ જ્યાં મોદી સરકારની અફઘાનિસ્તાનને લઈને વિદેશ નીતિ જાણવાનો આગ્રહ કરી રહી છે, જ્યારે બીજી તરફ મોદી સરકાર થોભો અને રાહ જુઓની નીતિ અખત્યાર કરીને વિશ્વના અન્ય લોકતાંત્રિક દેશોના આગામી પગલાની રાહ જોઈ રહી છે. પાકિસ્તાન સહિત ચીન તાલિબાન રાજને એક બાજુ માન્યતા આપી ચૂક્યા છે. રશિયા પણ કૂણું વલણનો સંકેત આપ્યો છે.

India should invite Fmr Afghanistan President Dr. Ghani to live in India. He is relatively highly educated ( mostly in US) and can help India to form a future emigre Afghan government when Taliban infiltrates PoK with modern US army weapons.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 19, 2021