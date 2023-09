હવે સંસદની બહાર મારા લિન્ચિંગની તૈયારીઃ દાનિશ અલી

નવી દિલ્હીઃ બહુજન સમાજ પાર્ટીના નેતા દાનિશ અલીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે લોકસભામાં મૌખિક લિન્ચિંગ પછી હવે સંસદની બહાર લિન્ચિંગ માટે નેરેટિવ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યો છે. ભાજપના સાંસદ રમેશ બિધૂડીની BSPના MP દાનિશ અલી માટે વાંધાજનક ટીકાટિપ્પણને લઈને આરોપ-પ્રત્યારોપણ શરૂ થઈ ગયું છે. તેમણે આ ટિપ્પણી ભાજપના સાસંદ નિશિકાંત દુબેના આરોપના જવાબમાં કરી હતી. દુબેએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે અલીએ અપશબ્દ કહ્યા હતા. જેને કારણે પાર્ટીના સાંસદ રમેશ બિધૂડી ભડક્યા હતા.

લોકસભામાં ગયા ગુરુવારે ચંદ્રયાન-3 પર ચર્ચામાં બિધૂડીએ BSP સાંસદની વિરુદ્ધ વાંધાજનક ટિપ્પણી કરી હતી. જે પછી હંગામો શરૂ થયો હતો અને વિરોધ પક્ષોના નેતાઓએ ભાજપ સાંસદની વિરુદ્ધ કડક કાર્યવાહીની માગ કરી હતી.

BJP MPs did my verbal lynching in the parliament and now they want to lynch me outside.

Nishikant Dubey should produce the video where I said anything. Loksabha speaker must take strict action against Ramesh Bidhuri.

