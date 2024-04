લિકર કૌભાંડઃ આપના સાંસદ સંજય સિંહને ‘સુપ્રીમ’ રાહત

નવી દિલ્હીઃ આમ આદમી પાર્ટીના રાજ્યસભાના સાંસદ સંજય સિંહને કોર્ટથી રાહત મળી છે. સંજય સિંહ જામીન પર બહાર આવ્યા પછી રાજકીય કામગીરીમાં ભાગ લઈ શકશે. જોકે સંજય સિંહને જામીન આપતી વખતે કોર્ટે આપ નેતાને સલાહ આપી હતી કે તેઓ દિલ્હીની લિકર નીતિથી જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ મામલે કોઈ ટિપ્પણી ના કરે.

આ પહેલાં કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને સવાલ કર્યો હતો કે શું કથિત દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કૌભાંડના સંબંધમાં ધરપકડ કરાયેલ આમ આદમી પાર્ટીના નેતા સંજય સિંહને લાંબા સમય સુધી કસ્ટડીમાં રાખવાની જરૂર છે?.

સંજય સિંહની દિલ્હી એક્સાઇઝ પોલિસી કેસમાં ચોથી ઓક્ટોબરે ED દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ પછી સંજય સિંહે દિલ્હી હાઈકોર્ટમાં જામીન માટે અરજી પણ કરી હતી, પરંતુ તેને ફગાવી દેવામાં આવી હતી. સંજયસિંહ સિંહને જામીન આપવાનો ઇનકાર કરતી વખતે ન્યાયાધીશે કહ્યું હતું કે પુરાવા દર્શાવે છે કે આરોપી મની લોન્ડરિંગમાં સંડોવાયેલો હતો.

VIDEO | "The Supreme Court has granted bail to Sanjay Singh. The ED, which kept him in jail since last six months in a false case, today itself told the court that it has no evidence. He (Sanjay Singh) may be released from the jail today late night or tomorrow," says advocate… pic.twitter.com/WxpZYwIZi5

