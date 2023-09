કપિલ દેવ મુશ્કેલીમાં? ગૌતમ ગંભીરે અપહરણનો વિડિયો શેર કર્યો

નવી દિલ્હીઃ ટીમ ઇન્ડિયાનો ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન કપિલ દેવ મુસીબતમાં ફસાઈ ગયો છે. કપિલ દેવનો વિડિયો સોશિયલ મિડિયામાં ઝડપથી વાઇરલ થઈ રહ્યો છે. આ વિડિયોએ બબાલ કરી દીધી છે. ભારતીય ટીમના ભૂતપૂર્વ ઓપનર અને ભાજપના સાંસદ ગૌતમ ગંભીરે આ વિડિયો શેર કર્યો છે. સોશિયલ મિડિયા પર આવા કેટલાય વિડિયો વાઇરલ થતા રહે છે.

ગંભીરે વિડિયો શેર કરીને ગંભીર સવાલો પૂછ્યા છે કે શું વિશ્વ કપ વિજેતા કેપ્ટનનું અપહરણ થયું હતું કે નહીં. ગંભીરે ટવિટર પર એક વિડિયો પોસ્ટ કરતાં લખ્યું છે કે શું બીજા કોઈને આ ક્લિપ મળી છે? આશા છે કે એ હકીકતમાં સાચા કપિલ દેવ નથી અને કપિલ પાજી ઠીક છે.

જોકે અત્યાર સુધી પુષ્ટિ નથી થઈ. પ્રશંસકોએ ટિપ્પણી કરી હતી કે આ એક જાહેરાત હોઈ શકે છે, જેના પ્રચાર માટે શૂટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફેન્સ સતત ટ્વીટ કરી રહ્યા છે. આ વિડિયોને લઈને કેટલાય મીમ્સ બની રહ્યા છે. લોકો સવાલ પૂછી રહ્યા છે?

Anyone else received this clip, too? Hope it’s not actually @therealkapildev 🤞and that Kapil Paaji is fine! pic.twitter.com/KsIV33Dbmp

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 25, 2023