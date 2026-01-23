બજેટમાં એવિયેશન સેક્ટર, મુસાફરોની સુવિધા પર રહેશે ફોકસ

નવી દિલ્હીઃ વર્ષ 2026 એવિયેશન સેક્ટર માટે ઘણું પડકારજનક રહ્યું છે. પહેલાં અમદાવાદમાં એક મોટો અકસ્માત થયો અને ત્યાર બાદ વર્ષના અંતમાં ઇન્ડિગો ક્રાઇસિસને કારણે મુસાફરોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે બજેટમાં સરકારનું ખાસ ધ્યાન એવિયેશન સેક્ટર પર રહેશે. આ સેક્ટરની વૃદ્ધિમાં આવતી અડચણો દૂર કરવા માટે સરકાર કેટલાંક મોટાં એલાન કરી શકે છે.
ગયા બજેટમાં 2400 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી
નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારામને ગયા વર્ષે બજેટમાં સિવિલ એવિયેશન મંત્રાલય માટેનું બજેટ ફાળવણી લગભગ 10 ટકા ઘટાડ્યું હતું. રિજનલ કનેક્ટિવિટી સ્કીમ ‘ઉડાન’ માટેની ફાળવણી પણ ઘટાડવામાં આવી હતી. નાણાં મંત્રીએ સિવિલ એવિયેશન મંત્રાલય માટે 2400.31 કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરી હતી.
એરલાઇન્સ કંપનીઓની સંખ્યા વધારવા પર ફોકસ
નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે દેશમાં એરલાઇન્સની સંખ્યા વધારવા પર સરકારનું ધ્યાન હોવું જોઈએ. આ માટે નવા ખેલાડીઓને આકર્ષવા માટે બજેટમાં મોટાં પગલાં લેવાઈ શકે છે. ઓપરેશનનાં પ્રારંભિક વર્ષોમાં કંપનીઓને ટેક્સમાં છૂટ આપવામાં આવી શકે છે.
એવિયેશન ઇન્ડસ્ટ્રીને રોકાણ માટે આકર્ષક બનાવવાનાં પગલાં
ઇન્ડિગો ક્રાઇસિસ પછી એક જ કંપનીની વધારે માર્કેટ હિસ્સેદારીનું નુકસાન સ્પષ્ટ જોવા મળ્યા છે, જેને કારણે સૌથી વધુ અસર મુસાફરો પર પડી છે. મુસાફરોનો વિશ્વાસ ફરીથી સ્થાપિત કરવા માટે સરકાર યુનિયન બજેટમાં મોટાં પગલાં લઈ શકે છે. લોકોની આવક વધતાં હવાઈ મુસાફરોની સંખ્યા પણ વધી રહી છે. સરકારે એરપોર્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સુધારવા પર ભાર મૂક્યો છે અને ખાનગી કંપનીઓ માટે દરવાજા ખોલ્યા છે, જેના સકારાત્મક પરિણામો જોવા મળ્યાં છે. જોકે છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં એરલાઇન્સ સેક્ટરમાં કોઈ મોટી નવી કંપનીની એન્ટ્રી થઈ નથી.
એરલાઇન્સમાં સ્પર્ધા વધશે તો મુસાફરોને લાભ
જો એરલાઇન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીને રોકાણ માટે વધુ આકર્ષક બનાવવામાં આવે, તો દેશી અને વિદેશી કંપનીઓની રસ પણ વધશે. આથી સેક્ટરમાં સ્પર્ધા વધશે, જેનો સીધો ફાયદો મુસાફરોને મળશે. હાલ સ્પર્ધાની અછતને કારણે વર્ષના કેટલાક ખાસ સમયગાળામાં હવાઈ ટિકિટના ભાવ આસમાને પહોંચી જાય છે, જેને કારણે લોકોને ભારે મુશ્કેલી પડે છે.