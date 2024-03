ચૂંટણી પંચની સુપ્રિયા શ્રીનેત, દિલીપ ઘોષને નોટિસ

નવી દિલ્હીઃ લોકસભા ચૂંટણીને લઈને રાજકીય પક્ષોમાં નિવેદનોનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. ચૂંટણી પંચની વારંવારની ચેતવણી છતાં નેતાઓનાં વાંધાજનક નિવેદનોનો સિલસિલો જારી છે. ચૂંટણી પંચે કોંગ્રેસનાં પ્રવક્તા સુપ્રિયા શ્રીનેત અને ભાજપના દિલીપ ઘોષને નોટિસ મોકલી છે.

સુપ્રિયા શ્રીનેતને બોલિવુડ એક્ટ્રેસ અને હિમાચલની મંડીથી ભાજપનાં ઉમેદવાર કંગના રણોતને લઈને વાંધાજનક ટિપ્પણી કરી હતી, જ્યાર પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપના નેતા દિલીપ ઘોષે CM મમતા બેનરજીને લઈને અમર્યાદિત વાત કહી હતી.

