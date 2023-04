અતીક અહેમદ અને અશરફની હત્યાના આરોપી બીજી જેલમાં કરાયા શિફ્ટ

પ્રયાગરાજમાં પોલીસની હાજરીમાં માફિયા અતીક અહેમદ અને તેના ભાઈ અશરફની હત્યા કરનારા ત્રણ આરોપી લવલેશ તિવારી, સની અને અરુણ મૌર્યને નેલ્લી જેલમાંથી પ્રતાપગઢ જિલ્લા જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. આ હત્યા કેસના ત્રણેય આરોપીઓ પ્રતાપગઢ જેલમાં બંધ છે. અતીક અહેમદનો પુત્ર અલી અહેમદ પ્રયાગરાજની નૈની જેલમાં બંધ છે અને તેથી ત્રણેય આરોપીઓને સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને પ્રતાપગઢ જિલ્લા જેલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

Uttar Pradesh | All three shooters of Atiq Ahmed, brother Ashraf Ahmed, Arun Maurya, Sunny Singh and Lavlesh Tiwari, were transferred to District Jail in Pratapgarh from Prayagraj jail.

Uttar Pradesh | Atiq Ahmed’s son, Ali who is lodged in Naini Central Jail is absolutely fine. A few reports regarding him circulating in media are false: DG Prison office

