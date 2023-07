મણિપુરમાં મહિલાઓ પર બર્બરતાના મામલે SC નો સરકારને સવાલ – ’14 દિવસ સુધી કેમ કંઈ થયું નહીં?’

મણિપુર વાયરલ વીડિયોને લઈને સોમવારે સુપ્રીમ કોર્ટમાં સુનાવણી હાથ ધરવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે સરકારને ઘણા આકરા સવાલો કર્યા હતા. CJI DY ચંદ્રચુડે પૂછ્યું, 4 મેની ઘટના પર પોલીસે 18 મેના રોજ FIR નોંધી. 14 દિવસ સુધી કેમ કંઈ થયું નહીં? વીડિયો વાયરલ થયા પછી તે પ્રકાશમાં આવ્યું કે મહિલાઓને નગ્ન પરેડ કરવામાં આવી હતી. બળાત્કાર થયો. ત્યારે પોલીસ શું કરી રહી હતી?

“Why police took 14 days to register zero FIR in Manipur viral video case”: CJI Chandrachud



કોર્ટમાં કોણે શું કહ્યું

CJI DY ચંદ્રચુડે કહ્યું, ધારો કે મહિલાઓ વિરુદ્ધ અપરાધના 1000 કેસ છે તો શું CBI તે તમામની તપાસ કરી શકશે? મહિલા અધિકારી રાખવામાં આવશે. સરકાર વતી હાજર રહેલા એટર્ની જનરલ આર વેંકટરામણીએ કહ્યું કે તેઓ મંગળવારે દરેક કેસમાં તથ્યો સાથે માહિતી આપશે.

Supreme Court posts the matter relating to Manipur violence for tomorrow at 2pm. https://t.co/LTydjMV96z



સુપ્રીમ કોર્ટે તમામ એફઆઈઆરની માહિતી માંગી છે

CJIએ વધુમાં કહ્યું, અમે જાણવા માંગીએ છીએ કે 6000 FIRનું વર્ગીકરણ શું છે, કેટલી શૂન્ય FIR છે, શું કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, કેટલી ધરપકડ કરવામાં આવી છે? અમે આવતીકાલે સવારે ફરી સુનાવણી કરીશું. કલમ 370 કેસની સુનાવણી છે. આવતી કાલથી શરૂ થાય છે તેથી જ આ મામલે કાલે જ સુનાવણી કરવી પડશે. આ અંગે સરકાર તરફથી હાજર રહેલા સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ કહ્યું કે, આવતીકાલ સવાર સુધી FIRનું વર્ગીકરણ ઉપલબ્ધ કરાવવું મુશ્કેલ બનશે.

Manipur viral video case | Counsel appearing for Meitei community says there is not only one video that went viral, there are many such videos where people were executed in public view.

CJI Chandrachud tells lawyer appearing for the Meitei community to be rest assured that we…

