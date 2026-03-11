સુરતની સચિન GIDCમાં કેમિકલ વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ

સુરત: બુધવારે સુરતના સચિન ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં એક કેમિકલ વેરહાઉસમાં ભીષણ આગ લાગી હતી. જેના કારણે શ્રેણીબદ્ધ વિસ્ફોટો થયા હતા. GIDCમાં હોઝીવાલા કમ્પાઉન્ડમાં આવેલ એથર ઇન્ડસ્ટ્રીઝના વેરહાઉસમાં આગ લાગી હતી. જ્યાં મોટા પ્રમાણમાં રસાયણો સંગ્રહિત હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક માહિતી દર્શાવે છે કે મોટાં પ્રમાણમાં કેમિકલ ડ્રમમાં આગ લાગી હતી. સમગ્ર દુર્ઘટનામાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ નથી.અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આગ તીવ્ર બનતા 20થી વધુ વિસ્ફોટ થયા હતા. ગરમીમાં કેમિકલ કન્ટેનર ફાટી જતા વિસ્ફોટ ચાલુ રહ્યા હતા. વિસ્ફોટો બાદ એકથી બે માળની ઇમારત ધરાશાયી થઈ, અને આસપાસના વિસ્તારમાં ટીન-શેડ વેરહાઉસમાં પણ આગ લાગી. ગીતા ટિમ્બર પ્લાયવુડ અને શક્તિ પ્લાયવુડ સહિત પડોશી એકમોમાં આગ ફેલાઈ ગઈ. ગીતા ટિમ્બર પ્લાયવુડ આગમાં સંપૂર્ણપણે બળીને ખાખ થઈ ગયાનું જાણવા મળ્યું છે. વિસ્ફોટોથી નજીકની ઇમારતોની કાચની બારીઓ પણ તૂટી ગઈ હતી અને આસપાસના પરિસરમાં સંગ્રહિત માલસામાનને નુકસાન થયું હતું. સ્થળ પરથી નીકળતો કાળો ધુમાડો ઘણા કિલોમીટર દૂરથી જોઈ શકાતો હતો, કેટલાક રહેવાસીઓએ જણાવ્યું હતું કે તે 5 કિલોમીટર દૂર સુધી દેખાતો હતો. વિસ્ફોટોના અવાજો સમગ્ર ઔદ્યોગિક વસાહતમાં પડઘા પડતાં આસપાસના કામદારો અને રહેવાસીઓ નજીકના કારખાનાઓમાંથી બહાર દોડી આવ્યા હતા. ઘટનાના કદનું મૂલ્યાંકન કર્યા પછી ફાયર વિભાગે “મુખ્ય કોલ” જારી કર્યો હતો.
સચિન નોટિફાઇડ એરિયા અને નજીકના અન્ય ફાયર સ્ટેશનોની ટીમો સાથે, વિવિધ સ્ટેશનોમાંથી 15થી વધુ ફાયર બ્રિગેડ વાહનો સ્થળ પર તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. અગ્નિશામકોએ આગ ઓલવવાનું ચાલુ રાખ્યું અને રસાયણથી ભરેલા પરિસરમાં તેને વધુ ફેલાતી અટકાવવા પગલાં લીધા, જે અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અગ્નિશામક કામગીરી ખાસ કરીને પડકારજનક બની હતી. પોલીસ પણ વિસ્તારને સુરક્ષિત કરવા માટે ઝડપથી આગળ વધી. સાવચેતીના ભાગ રૂપે આસપાસના વિસ્તારને સીલ કરી દેવામાં આવ્યો હતો.