મેટ્રો ટ્રેન સેટનો ઓર્ડર: અમદાવાદ ફેઝ-2 માટે 10, સુરત પ્રોજેક્ટ્સ માટે 24

ગાંધીનગર: સરકારે અમદાવાદ અને સુરત મેટ્રો રેલ પ્રોજેક્ટ્સ માટે 34 નવા મેટ્રો ટ્રેન સેટનો ઓર્ડર આપ્યો છે. વધારાના રોલિંગ સ્ટોકથી અમદાવાદ-ગાંધીનગર કોરિડોર પર સેવા આવર્તન વધશે અને રાજ્યમાં શહેરી રેલના વિસ્તરણને ટેકો મળશે. કુલ ઓર્ડરમાંથી, 10 ટ્રેન સેટ અમદાવાદ મેટ્રો ફેઝ-2 પ્રોજેક્ટ માટે છે, જ્યારે 24 આગામી સુરત મેટ્રો સિસ્ટમ માટે તૈનાત કરવામાં આવશે. કોલકાતામાં ટીટાગઢની ઉત્પાદન સુવિધામાં ટ્રેન સેટનું ઉત્પાદન થઈ રહ્યું છે.અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ખરીદી ગુજરાતમાં જાહેર પરિવહન માળખાને મજબૂત કરવાના પ્રયાસોનો ભાગ છે અને આયાત પર નિર્ભરતા ઘટાડીને ઉત્પાદન ક્ષેત્રમાં રોજગાર અને કૌશલ્ય વિકાસને ટેકો આપવાની અપેક્ષા છે. અમદાવાદ મેટ્રો ફેઝ-2 માટે વધારાના ટ્રેન સેટનો ઉપયોગ અમદાવાદ-ગાંધીનગર કોરિડોર પર કરવામાં આવશે. જ્યાં 68.2 કિમીનું મેટ્રો નેટવર્ક પહેલેથી જ કાર્યરત છે. હાલમાં, કોરિડોર પર 32 ટ્રેન સેટ સેવામાં છે. 10 વધુ ટ્રેન સેટ ઉમેરવાથી ટ્રેનની આવર્તન વધારવામાં, મુસાફરોના રાહ જોવાનો સમય ઘટાડવામાં અને બંને શહેરો વચ્ચે મુસાફરી કરતા મુસાફરો માટે એકંદર સેવા ક્ષમતામાં સુધારો કરવામાં મદદ મળશે.
દરમિયાન, સુરત મેટ્રો પ્રોજેક્ટનું બાંધકામ 40.3 કિમીના નેટવર્ક પર પ્રગતિ કરી રહ્યું છે. રાજ્ય સરકારે સિસ્ટમ માટે 24 ટ્રેન સેટનો ઓર્ડર આપ્યો છે. જે શહેરની વધતી જતી વસ્તીને સેવા આપશે અને કાર્યરત થયા પછી રોડ-આધારિત પરિવહનનો વિકલ્પ પૂરો પાડશે તેવી અપેક્ષા છે.
રાજ્યમાં હાલમાં લગભગ ૧૦૮ કિમી કાર્યરત મેટ્રો રેલ નેટવર્ક છે, અને આગામી વર્ષોમાં આ નેટવર્ક લગભગ ૧૯૦ કિમી સુધી વિસ્તરવાનો અંદાજ છે. પ્રસ્તાવિત વિસ્તરણમાં કનેક્ટિવિટી સુધારવા માટે ૬.૦૪ કિમીની એરપોર્ટ લાઇનનો સમાવેશ થાય છે. આધુનિક જાહેર પરિવહન પ્રણાલીઓને વધુ શહેરી કેન્દ્રોમાં વિસ્તારવાના પ્રયાસોના ભાગ રૂપે, અધિકારીઓ રાજકોટ અને વડોદરા સહિત રાજ્યના અન્ય મોટા શહેરોમાં મેટ્રો રેલ સેવાઓ શરૂ કરવાના પ્રસ્તાવો પર પણ વિચાર કરી રહ્યા છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે નવી મેટ્રો સિસ્ટમો ઓપરેશનલ કાર્યક્ષમતા અને સલામતી સુધારવા માટે રચાયેલ ડ્રાઇવરલેસ ટેકનોલોજીથી સજ્જ હશે. ટ્રેન સેટમાં રીઅલ-ટાઇમ મોનિટરિંગ, ઓટોમેટેડ બ્રેકિંગ, ઑપ્ટિમાઇઝ્ડ સ્પીડ કંટ્રોલ અને ફોલ્ટ ડાયગ્નોસ્ટિક્સ માટેની સિસ્ટમ્સ શામેલ હશે. મુસાફરોની સલામતી સુવિધાઓમાં સીસીટીવી સર્વેલન્સ, ફાયર ડિટેક્શન સિસ્ટમ્સ, ફેલ-સેફ ડોર ઓપરેશન્સ અને અવરોધ શોધ પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થશે.