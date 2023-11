લાલકૃષ્ણ અડવાણીનો આજે જન્મદિવસ, PM મોદીએ આપી શુભેચ્છા

આજે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતા લાલ કૃષ્ણ અડવાણીનો જન્મદિવસ છે. તેઓ 96 વર્ષના થયા છે. આ પ્રસંગે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. તેણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોસ્ટ કરીને કહ્યું, ‘દેશના વિકાસમાં તમારું મોટું યોગદાન છે.’ તેમણે કહ્યું, ‘લાલ કૃષ્ણ અડવાણીજીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા. તેઓ ઈમાનદારી અને સમર્પણના પ્રતિક છે, તેમના યોગદાનથી આપણો દેશ મજબૂત બન્યો છે. તમારા દૂરંદેશી નેતૃત્વએ રાષ્ટ્રીય પ્રગતિ અને એકતાને આગળ વધાર્યું છે. હું તમને સારા સ્વાસ્થ્ય અને લાંબા આયુષ્યની ઇચ્છા કરું છું. તમારું 140 કરોડ ભારતીયોને રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે સતત પ્રેરણા આપે છે.

Birthday greetings to Shri LK Advani Ji. He is a beacon of integrity and dedication who has made monumental contributions that have strengthened our nation. His visionary leadership has furthered national progress and unity. I wish him good health and a long life. His efforts…

— Narendra Modi (@narendramodi) November 8, 2023