ચૂંટણી 2024 : PM મોદીએ અમદાવાદમાં કર્યું મતદાન

લોકસભા ચૂંટણી 2024ના ત્રીજા તબક્કા માટે મતદાન પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. આજે રાજ્યની 25 લોકસભા બેઠકો માટે પણ મતદાન શરૂ થયુ છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી રાણીપની નિશાન સ્કુલમાં પહોંચ્યા હતા અને પોતાનો મત આપ્યો હતો. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ વડાપ્રધાન મોદીના સ્વાગત માટે રાણીપમાં હાજર હતા અને તેમણે વડાપ્રધાનનું સ્વાગત કર્યુ હતુ.

#Watch | Prime Minister Narendra Modi shows his inked finger after casting his vote at a polling booth in Ahmedabad, Gujarat #LokSabhaElections2024 #DDCoversElections24 #LoktantraKaUtsav #IVoteforSure pic.twitter.com/hGtSsigIhN

— DD News (@DDNewslive) May 7, 2024