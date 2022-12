LIVE UPDATES : અમદાવાદની તમામ બેઠકો પર ભાજપ આગાળ

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીનું પરિણામ આજે જાહેર થવાનું છે. જેના માટેનું કામડાઉન શરુ થઇ ગયું છે. આ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં અતી મહત્વની એવી મધ્ય ગુજરાતની 61 બેઠકોનું પરિણામ પણ જાહેર થશે. મધ્યગુજરાતની બેઠકોમાં અમદાવાદ જિલ્લામાં સૌથી વધુ બેઠકો આવેલી છે. ત્યારે આ બેઠકો પર સૌ કોઇની મીટ મંડાયેલી છે. ત્યારે જાણો ચૂંટણીની લાઇવ અપડેટ સૌથી પહેલા.

Early trends show BJP leading in 142 seats in #Gujarat, as per ECI

Congress leading in 20 seats and Aam Aadmi Party in 7 pic.twitter.com/5C2MPgyMsV

— ANI (@ANI) December 8, 2022