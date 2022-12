ગુજરાત ચૂંટણી-2022 પરિણામઃ ભાજપ જ અત્ર તત્ર સર્વત્ર

અમદાવાદઃ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી-2022માં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અપાર લોકપ્રિયતાનો ‘જાદુ’ ફરી કામ કરી ગયો છે. જનતાએ સતત સાતમી વાર રાજ્યની ધુરા ભારતીય જનતા પક્ષના જ હાથમાં રાખવાનો ચુકાદો આપ્યો છે. આજે સવારથી શરૂ કરાયેલી મતગણતરીમાં ટ્રેન્ડ અનુસાર ભાજપ વિક્રમસર્જક બેઠકો જીતીને પોતાની સત્તા જાળવી રાખવા તરફ અગ્રેસર હતો. તેના ઉમેદવારો 145 બેઠકો પર એમના હરીફો સામે સરસાઈમાં હતા. વિરોધ પક્ષોના સૂપડાં સાફ થઈ ગયા છે. કોંગ્રેસ પાર્ટીના માત્ર 24 ઉમેદવારો સરસાઈમાં હતા જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીના 9 તથા અન્ય પાર્ટીઓ કે અપક્ષના 4 ઉમેદવાર સરસાઈમાં હોવાનો અહેવાલ છે. ગુજરાતમાં ભાજપ સતત સાતમી વાર સરકાર બનાવવા તરફ અગ્રેસર છે. અગાઉની ચૂંટણીઓમાં ભાજપ સૌથી વધુ 139 બેઠકો જીતવાનો વિક્રમ ધરાવે છે. આ વખતની ચૂંટણીમાં તે પોતાનો રેકોર્ડ તોડવા તરફ આગળ વધે છે.

Gujarat | Celebrations at 'Shri Kamalam', the BJP office in Gandhinagar, as trends indicate the party's clear lead in the State elections

BJP-144, Congress-20, AAP-6 & Others-5, as per ECI trends. pic.twitter.com/rMv0WGlBcc

— ANI (@ANI) December 8, 2022