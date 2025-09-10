બિહારની જેમ દેશભરમાં મતદાર યાદીના SIR ને લીલી ઝંડી મળી

દેશભરમાં મતદાર યાદીનું ખાસ સઘન સંશોધન (SIR) ઓક્ટોબરથી શરૂ થવાની સંભાવના છે. ચૂંટણી પંચ (ECI) અને તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓની બેઠકમાં આ અંગે સંમતિ સધાઈ છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, ચૂંટણી પંચે તમામ રાજ્યોના CEO ને 30 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં કાગળકામ અને જરૂરી તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવા જણાવ્યું છે. મોટાભાગના રાજ્યોએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે તેઓ સપ્ટેમ્બરના અંત સુધીમાં સંપૂર્ણપણે તૈયાર થઈ જશે.
બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીઓ પૂર્ણ થાય તે પહેલાં જ રાષ્ટ્રવ્યાપી SIR ની ઔપચારિક જાહેરાત કરી શકાય છે. જોકે, અંતિમ તારીખો ત્યારે જ નક્કી કરવામાં આવશે જ્યારે તમામ રાજ્યોના CEO કમિશનને તેમનો પ્રગતિ અહેવાલ સુપરત કરશે.
ચૂંટણી પંચ મતદાર યાદી અપડેટ કરશે
ચૂંટણી પંચ માને છે કે SIR દ્વારા, નવી મતદાર યાદી અપડેટ થશે જ નહીં, પરંતુ ચૂંટણી પ્રક્રિયાઓમાં પારદર્શિતા અને વિશ્વાસ પણ મજબૂત થશે. ચૂંટણી પંચના આ ખાસ કાર્યક્રમમાં, રાજ્યોના સીઈઓ સમક્ષ SIR ની તૈયારીઓ સહિત વિવિધ સત્રોમાં સાડા ત્રણ કલાકથી વધુ સમયની પ્રેઝન્ટેશન આપવામાં આવી હતી. પંચે વિવિધ રાજ્યોના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીઓને ત્યાં યોજાનાર ખાસ સઘન સમીક્ષા માટે મતદારોની ચકાસણી માટે સબમિટ કરવાના પ્રમાણિત પ્રમાણપત્રોની યાદી તૈયાર કરવા પણ કહ્યું છે.
રાજ્યો અનુસાર દસ્તાવેજો માંગવામાં આવશે
આ યાદી રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્તરે માન્ય સરળતાથી ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજો પર આધારિત હશે. વિવિધ રાજ્યોમાં અલગ અલગ નામો અને દસ્તાવેજોના પ્રકારો હશે. ઉદાહરણ તરીકે, આદિવાસી પ્રભુત્વ ધરાવતા રાજ્યોમાં, ઉત્તર-પૂર્વીય પડોશી રાજ્યોમાં, દરિયાકાંઠાના રાજ્યોમાં, ઘણી જગ્યાએ ઓળખ અને રહેઠાણના ચોક્કસ પ્રમાણપત્રો પણ છે. ઘણી જગ્યાએ, પ્રાદેશિક સ્વાયત્ત બોર્ડ અને સંસ્થાઓ પણ આવા પ્રમાણપત્રો જારી કરે છે.