PM મોદીએ જ્યોર્જિયા મેલોની સાથે વાત કરી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ બુધવારે ઇટાલીના પ્રધાનમંત્રી જ્યોર્જિયા મેલોની સાથે ફોન પર વાત કરી. નરેન્દ્ર મોદીએ ભારત-EU વેપાર કરારના સફળ અમલ બદલ તેમના ઇટાલિયન સમકક્ષનો આભાર માન્યો. બંને નેતાઓએ રોકાણ, સંરક્ષણ, સુરક્ષા, અવકાશ, વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી, શિક્ષણ, લોકો-થી-લોકોના સંબંધો અને આતંકવાદ વિરોધી ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીમાં વિકાસની સમીક્ષા કરી અને તેનું સકારાત્મક મૂલ્યાંકન કર્યું.

 

બંને નેતાઓએ સંયુક્ત વ્યૂહાત્મક કાર્ય યોજના 2025-29 અનુસાર ભાગીદારીને વધુ વધારવાની તેમની પ્રતિબદ્ધતાને પુનરાવર્તિત કરી. વાતચીત વિશે માહિતી આપતા, PM મોદીએ X પોસ્ટમાં લખ્યું, પ્રધાનમંત્રી જ્યોર્જિયા મેલોની સાથે ખૂબ જ સારી વાતચીત થઈ. અમે ભારત-ઇટાલી વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે અમારી સંયુક્ત પ્રતિબદ્ધતાનો પુનરાવર્તિત કર્યો અને યુક્રેનમાં સંઘર્ષને શક્ય તેટલી વહેલી તકે સમાપ્ત કરવામાં સહિયારો રસ દર્શાવ્યો. IMEEEC પહેલ દ્વારા પરસ્પર ફાયદાકારક ભારત-EU વેપાર કરારને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા અને કનેક્ટિવિટીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઇટાલીના સક્રિય સહયોગ બદલ પ્રધાનમંત્રી મેલોનીનો આભાર.

