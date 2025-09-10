વધુ એક યુદ્ધનો પ્રારંભ ? રશિયાએ પોલેન્ડ પર કર્યો હુમલો

યુક્રેન સાથેના યુદ્ધ વચ્ચે, રશિયન સેનાએ પોલેન્ડ પર 19 ડ્રોન ફાયર કર્યાના સમાચાર છે, જેમાંથી પોલેન્ડની સેનાએ ૪ ડ્રોનને તોડી પાડવાનો દાવો કર્યો છે. પોલેન્ડ નાટોનો સભ્ય દેશ છે. નાટોના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ દેશ તેના કોઈ સાથી પર હુમલો કરે છે, તો તેને બધા સાથી દેશો પર હુમલો માનવામાં આવશે. આવી સ્થિતિમાં, રશિયા દ્વારા કરવામાં આવેલા આ હુમલાને ત્રીજા વિશ્વયુદ્ધને ઉશ્કેરવા તરીકે ગણવામાં આવી રહ્યું છે. બધાની નજર એક મહત્વપૂર્ણ નાટો દેશ અમેરિકા પર છે.
એક્સિઓસ અનુસાર, બુધવારે નાટો દેશ પોલેન્ડમાં એક રશિયન ડ્રોન જોવા મળ્યું હતું. પોલેન્ડ કહે છે કે આ ડ્રોન રશિયાએ તેને મારવા માટે મોકલ્યા હતા. તે જ સમયે, રશિયાએ આ અંગે કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી.
રશિયા પોલેન્ડ પર કેમ હુમલો કરી રહ્યું છે?
રશિયાએ પોલેન્ડ પર ડ્રોન ફાયર કરવા અંગે કોઈ સ્પષ્ટ નિવેદન આપ્યું નથી, પરંતુ એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ડ્રોન કિવ પર ફાયરિંગ કરવાનો પ્રયાસ હતો, પરંતુ તે પોલેન્ડની સરહદમાં ગયો હતો. પોલેન્ડ યુક્રેનનો પડોશી દેશ છે. પોલેન્ડે રશિયન ડ્રોનને તોડી પાડવા માટે F-35 નો ઉપયોગ કર્યો હતો.
હવે પોલેન્ડ સરકાર ડ્રોનના કાટમાળની શોધ કરી રહી છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે અમેરિકા અને નાટો પણ કાટમાળની રાહ જોતા કોઈ નિવેદન આપી રહ્યા નથી. પોલેન્ડના વડા પ્રધાને યુએસ સેક્રેટરી ઓફ સ્ટેટ માર્કો રુબિયો સાથે વાત કરી છે. સીએનએન સાથે વાત કરતા રુબિયોએ કહ્યું કે બધી બાબતો અમારી જાણકારીમાં છે.