બિહારના CM સમ્રાટ ચૌધરીએ પીએમ મોદીને લાંબો પત્ર લખ્યો, શું લખ્યું એમાં?

બિહારના મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સતત 12મા વર્ષ કાર્યકાળમાં અભિનંદન પત્ર લખ્યો હતો. પત્રમાં તેમણે બિહારના ભવ્ય ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક વારસાનો ઉલ્લેખ કરતા કહ્યું હતું કે સમૃદ્ધ બિહાર વિકસિત ભારતના સ્વપ્નને સાકાર કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે.
બિહારના મુખ્યમંત્રી સમ્રાટ ચૌધરીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને સતત 12 વર્ષ કાર્યકાળ પૂર્ણ કરવા બદલ અભિનંદન આપતો એક વિગતવાર પત્ર લખ્યો છે. પત્રમાં તેમણે પ્રધાનમંત્રી મોદીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી અને જણાવ્યું કે સમૃદ્ધ બિહાર વિકસિત ભારતના સ્વપ્નને પૂર્ણ કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. બિહારના ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક વારસાને ટાંકીને, તેમણે રાજ્યના વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકારના સમર્થનને મહત્વપૂર્ણ ગણાવ્યું.
બિહારના ભવ્ય વારસાનો ઉલ્લેખ કર્યો
સમ્રાટ ચૌધરીએ પત્રમાં લખ્યું છે કે બિહારનો ઇતિહાસ ખૂબ જ ભવ્ય છે. ભારતીય ઇતિહાસમાં બિહાર શક્તિ, સંસ્કૃતિ અને શિક્ષણના કેન્દ્ર તરીકે જાણીતું રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે બિહાર જ્ઞાન અને મુક્તિની ભૂમિ છે, જ્યાં આચાર્ય ચાણક્યએ અર્થશાસ્ત્ર લખ્યું હતું અને આર્યભટ્ટે શૂન્યની શોધ કરી હતી.
નાલંદા યુનિવર્સિટી અને વિક્રમશિલા યુનિવર્સિટીને વિશ્વના મુખ્ય જ્ઞાન કેન્દ્રો ગણાવતા તેમણે કહ્યું કે રાજગીરમાં નાલંદા યુનિવર્સિટીનું પુનઃસ્થાપન ફક્ત પ્રધાનમંત્રી મોદીના માર્ગદર્શન અને કેન્દ્ર સરકારના સમર્થનથી જ શક્ય બન્યું છે. 2024 માં પ્રધાનમંત્રી દ્વારા નવા નાલંદા યુનિવર્સિટી કેમ્પસનું ઉદ્ઘાટન આ ભવ્ય વારસાને પુનર્જીવિત કરવા તરફ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થશે.
કેન્દ્ર સરકારના સમર્થનથી બિહારનું ચિત્ર બદલાઈ ગયું
સમ્રાટ ચૌધરીએ જણાવ્યું કે બિહારને તેના વિકાસમાં કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સતત સમર્થન મળી રહ્યું છે. તેમણે યાદ કર્યું કે 2015 માં વડા પ્રધાન મોદીએ બિહારના વિકાસ માટે ₹1.25 લાખ કરોડનું વિશેષ પેકેજ જાહેર કર્યું હતું.પત્રમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે 1934ના ભૂકંપ પછી મિથિલા બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું હતું, પરંતુ વડા પ્રધાન મોદીના નેતૃત્વમાં, કોસી મહાસેતુના નિર્માણ દ્વારા આ પ્રદેશ ફરીથી જોડાયો હતો. તેમણે ગંગા નદી પર ગાંધી સેતુના પુનઃસ્થાપન, મોકામામાં રાજેન્દ્ર સેતુની સમાંતર છ-લેન પુલ, મુંગેરમાં શ્રી કૃષ્ણ સેતુ અને પટણા, દિઘવારા-શેરપુર અને ભાગલપુરમાં નવા પુલ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે તેનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
સમ્રાટ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાનના માર્ગદર્શનને પગલે, બિહારમાં પ્રથમ વખત પાંચ એક્સપ્રેસવે પ્રોજેક્ટ્સને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. વધુમાં, ઘણી મહત્વપૂર્ણ ટ્રેનો, ખાસ કરીને વંદે ભારત એક્સપ્રેસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. પટણા મેટ્રોનું કામ ઝડપથી ચાલી રહ્યું છે, અને આ વર્ષના બજેટમાં પટણાથી પસાર થતી હાઇ-સ્પીડ ટ્રેનની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી.
એરપોર્ટ અને આરોગ્ય સુવિધાઓનો વિસ્તાર
મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે પટણા એરપોર્ટ પર નવું ટર્મિનલ રાજ્યના વિકાસને પ્રતિબિંબિત કરે છે. દરભંગા અને પૂર્ણિયામાં નવા એરપોર્ટ વિકસાવવામાં આવ્યા છે, જ્યારે બિહતા એરપોર્ટ પર બાંધકામ ચાલુ છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વડા પ્રધાનના માર્ગદર્શન હેઠળ, દરભંગામાં બિહારનું બીજું એઈમ્સ બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. રાજ્યને પાંચ નવી મેડિકલ કોલેજો અને હોસ્પિટલોના નિર્માણ માટે કેન્દ્ર સરકાર તરફથી પણ સંપૂર્ણ સમર્થન મળી રહ્યું છે.
પૂર નિયંત્રણ અને સિંચાઈ પ્રોજેક્ટ્સને વેગ મળ્યો
સમ્રાટ ચૌધરીએ જણાવ્યું હતું કે પૂર નિયંત્રણમાં સુધારો કરવા અને સિંચાઈ સુવિધાઓનો વિસ્તાર કરવા માટે રચાયેલ બાગમતી-બુધી ગંડક નદી લિંક પ્રોજેક્ટ લગભગ પૂર્ણ થઈ ગયો છે, જ્યારે કોસી-મેચી નદી લિંક પ્રોજેક્ટ પર કામ પણ ઝડપથી આગળ વધી રહ્યું છે. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી ગતિશક્તિ યોજના હેઠળ નિયમિત સમીક્ષાઓથી વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સના અમલીકરણમાં નોંધપાત્ર વેગ આવ્યો છે.