હવે નોઇડામાં યુવકે લેમ્બોર્ગિની ફૂટપાથ પર ચઢાવી, બે શ્રમિકો ઈજાગ્રસ્ત!

ઉત્તર પ્રદેશ: નોઇડામાં રવિવારે (31 માર્ચ) એક ભયાનક અકસ્માત સર્જાયો હતો. નોઇડા સેક્ટર 126માં સાંજે લેમ્બોર્ગિની કાર ડ્રાઇવરે ફૂટપાથ પર બેઠેલા બે શ્રમિકોને કચડી નાંખ્યા હતાં. ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક ધોરણે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતાં. વળી, ઘટનાસ્થળે જ્યારે લોકોએ ડ્રાઇવરને રોક્યો અને પોલીસને બોલાવવાની વાત કરી તો જાણે તેને કોઈનો ડર જ ન હોય તેમ ખૂબ જ આરામથી લોકોને પૂછી રહ્યો છે કે, શું કોઈ મરી ગયું?

Pune-like horror in Noida, Uttar Pradesh !

A speeding Lamborghini at 150 km/hr runs over two people in Sector 94, under Noida Sector 126 police station area!

Upon being caught, the driver shamelessly asked, “Koi mar gaya kya idhar?”

Will Milord also ask him to write an essay? pic.twitter.com/oZGXzMttUa

— Ashwini Shrivastava (@AshwiniSahaya) March 30, 2025