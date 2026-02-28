ઇઝરાયલનો ઇરાન પર હુમલોઃ તહેરાનમાં અનેક જગ્યાએ વિસ્ફોટ

નવી દિલ્હીઃ ઇઝરાયલ અને ઇરાન વચ્ચેનો તણાવ અચાનક શિખરે પહોંચી ગયો છે. ઇઝરાયલે ઇરાન પર મોટો હુમલો કર્યો છે. તહેરાન સહિત ઇરાનનાં અનેક શહેરોમાં વિવિધ સ્થળોએ વિસ્ફોટોના અવાજો સાંભળવામાં આવ્યા છે. ઇઝરાયલના સંરક્ષણપ્રધાન ઇઝરાયલ કાટ્ઝે દેશભરમાં તાત્કાલિક રાષ્ટ્રીય ઇમર્જન્સી જાહેર કરી છે. આ જાહેરાત તે સમયે કરવામાં આવી જ્યારે ઇઝરાયલે ઇરાન વિરુદ્ધ હુમલો શરૂ કરવાની પુષ્ટિ કરી હતી. અહેવાલો અનુસાર તહેરાનમાં થયેલા આ અચાનક હુમલાઓમાં અમેરિકા પણ સામેલ હતું.

આંતરરાષ્ટ્રીય મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ ઇરાનની રાજધાની તહેરાનમાં અનેક વિસ્ફોટોના અવાજો સંભળાયા હતા, જેની પુષ્ટિ ઇરાની ટેલિવિઝન ચેનલોના સ્ત્રોતોએ પણ કરી છે. આ રિપોર્ટ્સમાં જણાવાયું છે કે ઇઝરાયલે ડઝનો સૈન્ય ઠેકાણાં અને કેટલીક સંવેદનશીલ જગ્યાઓને નિશાન બનાવી છે.

ઇઝરાયલે ઇરાન સામે “પ્રિવેન્ટિવ એટેક” એટલે કે સૈન્ય કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધી છે. ઇઝરાયલના સંરક્ષણપ્રધાને શનિવારે આ ઓપરેશનની પુષ્ટિ કરી હતી. એ સાથે જ ઇઝરાયલી સેનાએ પોતાના નાગરિકો માટે “પ્રોએક્ટિવ અલર્ટ” જાહેર કરીને દેશમાં સાઇરન વગાડી, જેથી સંભવિત ઇરાની મિસાઇલ હુમલાથી પહેલાં લોકો સુરક્ષિત સ્થળોએ પહોંચી શકે.

આ વચ્ચે ઇરાનની રાજધાની તહેરાનમાં અનેક જોરદાર ધડાકાઓ થયાની માહિતી સામે આવી છે. ઇરાની મિડિયા અને સ્થાનિક પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યાનુસાર રાજધાનીના મધ્ય ભાગમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વિસ્ફોટોના અવાજ સંભળાયા હતા. જોકે ઇરાનના અધિકારીઓએ હજી સુધી સત્તાવાર રીતે ન તો હુમલાની પુષ્ટિ કરી છે અને ન  તો નુકસાન અંગે કોઈ માહિતી આપી છે.

આ ઘટનાક્રમ એવા સમયે થયો છે જ્યારે ઇરાન અને અમેરિકા વચ્ચે પરમાણુ કાર્યક્રમ મુદ્દે ચર્ચા ચાલી રહી છે. ગુરુવારે જિનિવામાં બંને દેશો વચ્ચે ત્રીજા તબક્કાની વાટાઘાટો થઈ હતી અને આજે વધુ એક તબક્કો યોજાવાનો પ્રસ્તાવ હતો. આ દરમિયાન થયેલી સૈન્ય કાર્યવાહીથી કૂટનીતિના પ્રયાસો પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે.

