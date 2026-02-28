રાજકોટમાં બે વર્ષમાં તીર્થગામ-પાવનગામ યોજનાઓ હેઠળ ૧૭ ગામો નોંધાયા

ગાંધીનગર: ગુજરાત સરકારે ગુનામુક્ત અને સામાજિક રીતે પ્રગતિશીલ ગામોને પ્રોત્સાહન આપવાની પ્રતિબદ્ધતાને પુનઃપુષ્ટિ આપી છે. રાજ્યના પંચાયત મંત્રી સંજયસિંહ મહિડાએ રાજ્ય વિધાનસભાને માહિતી આપી હતી કે છેલ્લા બે નાણાકીય વર્ષોમાં ‘તીર્થગામ’ અને ‘પાવનગામ’ યોજના હેઠળ ૧૭ ગામોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.
ગુજરાત વિધાનસભાના ચાલુ સત્ર દરમિયાન શનિવારે એક પ્રશ્નના જવાબમાં સંજયસિંહ મહિડાએ યોજનાઓની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ રજૂ કરી હતી, જેનો ઉદ્દેશ્ય સાંપ્રદાયિક સૌહાર્દને પ્રોત્સાહન આપવા, સ્થાનિક સ્તરે વિવાદોનું નિરાકરણ લાવવા અને સર્વાંગી ગ્રામીણ વિકાસ સુનિશ્ચિત કરવાનો છે. તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના માર્ગદર્શન હેઠળ રાજ્ય સરકાર “ગ્રામીણ નાગરિકોને પંચાયત વિભાગની વિવિધ યોજનાઓનો સીધો લાભ મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે હંમેશા પ્રતિબદ્ધ રહી છે.”
માપદંડ સમજાવતા મંત્રીએ કહ્યું કે જે ગામોમાં છેલ્લા પાંચ વર્ષ દરમિયાન અકસ્માતો સિવાય કોઈ ગુનો નોંધાયો નથી તેને ‘તીર્થગામ’ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી અકસ્માતો સિવાય કોઈ ગુનો ન હોય તેવા ગામોને ‘પાવનગમ’ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા.વસ્વચ્છ ગુનાનો રેકોર્ડ જાળવવા ઉપરાંત, ગામોએ અસ્પૃશ્યતા નાબૂદી, 100 ટકા શાળા નોંધણી, સ્વચ્છતા જાળવણી અને દારૂબંધીના ધોરણોનું પાલન સહિતના ચોક્કસ સામાજિક માપદંડોનું પાલન કરવું આવશ્યક છે. “ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પરસ્પર સુમેળને પ્રોત્સાહન આપવા, ગામમાં જ વિવાદોનું નિરાકરણ થાય અને વ્યાપક વિકાસ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાના ઉમદા ઉદ્દેશ્ય સાથે આ યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે,” મહિડાએ ગૃહને જણાવ્યું.
તેમણે યોજનામાં 2012ના સુધારાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો, જે હેઠળ સામાન્ય શ્રેણીના ગામોને લાભો માટે લાયક બનવા માટે 100 માંથી ઓછામાં ઓછા 70 ગુણ મેળવવા જરૂરી છે, જ્યારે આદિવાસી ગામોને ઓછામાં ઓછા 60 ગુણ મેળવવા આવશ્યક છે. જિલ્લા સ્તરનો ડેટા આપતા મહિડાએ જણાવ્યું હતું કે રાજકોટ જિલ્લામાં, નાણાકીય વર્ષ 2023-24 માં યોજનાઓ હેઠળ છ ગામોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી, જ્યારે 2024-25 માં 11 ગામોની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.