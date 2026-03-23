સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પર ઈરાને લગાવ્યો $ બે મિલિયનનો ટોલ

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ વચ્ચે વૈશ્વિક સમુદ્રી માર્ગ પર પોતાનું નિયંત્રણ મજબૂત કરવા માટે ઈરાને હોર્મુઝ જલસંધિમાંથી પસાર થતાં કેટલાંક જહાજો પર 20 લાખ ડોલર (લગભગ 18.8 કરોડ રૂપિયા)નો શૂલ્ક લગાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. ઈરાન ઇન્ટરનેશનલના એક રિપોર્ટ મુજબ સંસદની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સમિતિના સભ્ય અને ઈરાની સાંસદ અલાઉદ્દીન બોરુજેર્દીએ જણાવ્યું હતું કે આ ભારે શૂલ્ક પહેલેથી જ અમલમાં મૂકવામાં આવ્યો છે.
તેમણે કહ્યું હતું કે સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થતાં કેટલાંક જહાજોથી ટ્રાન્ઝિટ ફી તરીકે 20 લાખ ડોલર વસૂલવા ઈરાનની શક્તિ દર્શાવે છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું હતું કે યુદ્ધની કિંમત હોય છે, તેથી સ્વાભાવિક રીતે અમારે આ પગલું લેવું પડે છે અને હોર્મુઝ જલસંધિમાંથી પસાર થતાં જહાજોથી ટ્રાન્ઝિટ ફી વસૂલવી પડશે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે આ પગલું ઇસ્લામિક રિપબ્લિકના અધિકારને દર્શાવે છે.
ઈરાનને અમેરિકાએ આપી ચેતવણી
રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે રવિવારે ઈરાનને ધમકી આપતાં કહ્યું કે જો તહેરાન 48 કલાકની અંદર હોર્મુઝ જલસંધિને ખુલ્લી નહીં કરે તો તેના પાવર પ્લાન્ટોને નષ્ટ કરી દેવામાં આવશે. ટ્રમ્પે સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ લખ્યું હતું કે જો ઈરાન આગામી 48 કલાકમાં કોઈ ધમકી વિના હોર્મુઝ જલસંધિને સંપૂર્ણ રીતે નહીં ખોલે, તો અમેરિકા તેમના વિવિધ વીજ ઉત્પાદન કેન્દ્રો પર હુમલો કરશે અને સૌથી મોટા પ્લાન્ટથી શરૂઆત કરશે.
અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિની ધમકીઓનો ઈરાને જવાબ આપતાં ચેતવણી આપી કે જો અમેરિકા તેના પાવર પ્લાન્ટ્સ પર હુમલો કરશે તો તે હોર્મુઝ જલસંધિને સંપૂર્ણ રીતે બંધ કરી દેશે અને પાણી સંબંધિત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પર જવાબી હુમલો કરશે.
ઈરાની સાંસદનું નિવેદન
ઈરાની સંસદની રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સમિતિના સભ્ય અલાઉદ્દીન બોરુજેર્દીએ જણાવ્યું હતું કે હોર્મુઝ જલસંધિમાંથી પસાર થતાં કેટલાંક જહાજો પર લાગુ કરાયેલો નવો $ બે મિલિયનનો ટોલ પહેલેથી અમલમાં આવી ગયો છે. તેમણે કહ્યું હતું કે આ પગલું દાયકાઓ બાદ આ જલસંધિમાં ઈરાનના અધિકારને દર્શાવે છે.