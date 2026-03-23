રાશિ ભવિષ્ય 23/03/2026 થી 29/03/2026

રાશિ ભવિષ્ય- હેમિલ લાઠિયા
અંગત કામોને કારણે કામકાજમાં ધ્યાન ઓછું અને અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધુ રહે તેવી સ્થિતિ બની શકે છે. વધુ વિચારોને કારણે કામમાં રસ ઘટે અને કામ મન માર્યા કરવું પડે તેવી લાગણી થઈ શકે છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર માટે સમયનો સદુપયોગ ઓછો થઈ શકે છે. ખરીદી અને સામાજિક પ્રવૃત્તિઓને કારણે સમય અને નાણાનો વ્યય થઈ શકે છે. સાસરી પક્ષ તરફથી કોઈ મહત્વના સમાચાર મળી શકે છે. આરામ કરવાની વૃત્તિ વધુ રહે. બજારમાં અનુભવના આધારે નાનું અને સંયમિત કામ કરવું યોગ્ય રહેશે.
સંતાન અને પ્રેમસંબંધમાં કંઈક નવીનતા જોવા મળી શકે છે. લગ્નસંબંધિત વાતચીતમાં સકારાત્મક સંકેતો મળી શકે છે. જૂના મિત્રો સાથે મળવા-મળાવામાં ઉત્સાહ અનુભવશો અને જૂની યાદો તાજી થશે. વિદ્યાર્થીવર્ગને નવી માહિતી કે શીખવાની તક મળશે. તમારું માન જળવાશે અને કામમાં અન્યનો સહયોગ મળશે, જેના કારણે આનંદ થશે. બજારમાં આત્મવિશ્વાસ સાથે કામ કરશો તો લાભ પણ મળી શકે છે.
નોકરી કે વ્યવસાયમાં ઉતાર-ચઢાવને કારણે મનમાં અશાંતિ અને ઉદ્ગ્વેગ અનુભવાઈ શકે છે. કામમાં ઉત્સાહ ઓછો રહે અને નાની બાબતોમાં ઉશ્કેરાઈ જવાની શક્યતા છે. ઘર કે ઓફિસમાં દલીલબાજી થઈ શકે, પરંતુ ધીરજ રાખવાથી પરિસ્થિતિ નિયંત્રણમાં રહેશે. કામમાં અન્યનો સહયોગ ઓછો મળે અને તમે પણ સહયોગ આપવા ઉત્સુક ન રહો તેવી સ્થિતિ બને. બજારમાં કામકાજ કરતી વખતે દ્વિધા રહે, જેનાથી કાર્ય પર અસર પડી શકે છે.
આ સપ્તાહ આતુરતા ભરેલું રહી શકે છે. ભાઈ-બહેન સાથેના કામોમાં સહયોગ ઓછો મળે. લગ્નસંબંધિત વાતચીતમાં ખટપટ થઈ શકે છે. મહેનત પ્રમાણે પરિણામ ન મળતાં અશાંતિ અનુભવાઈ શકે છે. કોઈના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા અથવા અચાનક ખર્ચ થઈ શકે છે. નોકરીમાં કામનું ભારણ વધે અથવા અણગમતું કામ કરવું પડે, જેના કારણે માનસિક તણાવ વધે. બજારમાં ધીરજથી કામ કરવું અને વાહન ધીમે ચલાવવું.
પરિસ્થિતિમાં ધીમે ધીમે સુધારો થશે, તેથી ધીરજ રાખવી જરૂરી છે. ક્ષણિક ગુસ્સો સમસ્યા ઉભી કરી શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચથી થોડી અકળામણ થાય, પરંતુ મોટી સમસ્યા નહીં બને. વધુ વિચારોને કારણે કામ અને વર્તનમાં અસર દેખાશે. મુસાફરી થવાની શક્યતા છે, પરંતુ તેમાં થાક અને કંટાળો અનુભવશો. વાતચીત દરમિયાન સ્પષ્ટતા અને સંયમ રાખવો. બજારમાં ઉતાવળમાં નિર્ણય ન લેવો.
પરિવર્તન સાથે આનંદ અને ઉત્સાહનો સમય રહેશે. લગ્નસંબંધિત મુલાકાતમાં તમારી પ્રતિભા સકારાત્મક અસર કરશે. તમે થોડા ચંચળ અને ઉદાર બની શકો છો, પરંતુ ગેરસમજ ટાળવા સાવચેત રહેવું. બજારમાં કામ અપેક્ષા મુજબ થોડું ઓછું રહે. અટકેલા કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયત્ન કરશો તો પ્રગતિ થશે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા આપનાર માટે સમયનો સદુપયોગ જરૂરી છે. આરોગ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ન રાખવી.
આ સપ્તાહ દરમિયાન કામકાજમાં વ્યસ્તતા રહેશે. સામાજિક અને ધાર્મિક કાર્યક્રમોમાં તમારી હાજરી પ્રભાવશાળી બનશે અને આત્મસંતોષ મળશે. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ થઈ શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચની શક્યતા છે. તમે અન્યના કામમાં સહયોગ આપી શકો છો અને તમારા કાર્યની કદર થશે. અટકેલી બાબતોમાં યોગ્ય સહયોગ મળી શકે છે. બજારમાં ગણતરીપૂર્વક કાર્ય કરવું.
આ સપ્તાહ તમારી ધીરજની પરીક્ષા લઈ શકે છે. મહેનત અને યોગ્ય આયોજન જરૂરી બનશે. મિત્રો અને સગાસ્નેહીઓ સાથે મુલાકાતમાં આનંદ સાથે થોડો થાક પણ અનુભવશો. અટકેલા કામમાં મહેનત કરવાથી પ્રગતિ થશે. સ્વાસ્થ્ય અંગે ખાસ કાળજી રાખવી, ખાસ કરીને શરદી, તાવ, કફ અથવા માથાના દુખાવા જેવી સમસ્યામાં. બજારમાં નાનું અને આયોજનપૂર્વકનું કામ કરવું. લગ્નસંબંધિત ચર્ચામાં વ્યવહારુ અભિગમ અપનાવો.
આ સપ્તાહમાં અધીરાઈ વધે તેવી શક્યતા છે, જેના કારણે ઉશ્કેરાટમાં આવી શકો છો. છતાં કામમાં સહયોગ મળવાથી પરિસ્થિતિ સંભાળી શકશો. ઘર કે ઓફિસમાં મતભેદ થઈ શકે, પરંતુ તમારી વ્યવહારકુશળતા પરિસ્થિતિને નિયંત્રિત કરશે. બજારમાં નિર્ણયશક્તિનો અભાવ જણાય, તેથી શાંતિથી અને વિચારપૂર્વક કામ કરવું.
આ સપ્તાહમાં ઉત્સાહ જોવા મળશે. પસંદગીની વ્યક્તિ સાથે સકારાત્મક વાતચીત થશે અને તમારી લાગણીની કદર થશે. કોઈ તમને નારાજ હોય તો પણ તેમની તરફથી સારો પ્રતિભાવ મળી શકે છે. તમારી લાગણીનો દુરુપયોગ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. લગ્નસંબંધિત વાતચીતમાં સારા સંકેતો મળશે. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ તરફ ઝોક વધશે. બજારમાં અનુભવના આધારે કામ કરશો તો લાભ મળશે.
નાની બાબતોમાં ગુસ્સો આવવાની શક્યતા છે, પરંતુ અચાનક નાણાકીય લાભ પણ મળી શકે છે. કમર, સાંધા અથવા સ્નાયુ સંબંધિત તકલીફ હોય તો કાળજી રાખવી. સગાસ્નેહીઓ સાથેની વાતચીતમાં આનંદદાયક માહિતી મળી શકે છે. હિતશત્રુઓથી સાવચેત રહેવું. મનપસંદ વસ્તુ ખરીદવાની તક મળી શકે છે. બજારમાં નાનું અને પસંદગીયુક્ત કામ કરવું યોગ્ય રહેશે.
જાહેર પ્રસંગોમાં તમારી પ્રતિભા ઝળહળી ઊઠશે. કામમાં અન્યનો સારો સહયોગ મળશે. મહેનત અને આયોજનથી સારા પરિણામ મળશે. લગ્નસંબંધિત વાતચીતમાં સકારાત્મક પ્રતિસાદ મળશે, પરંતુ ઈર્ષાળુ લોકોની ખટપટથી સાવચેત રહેવું. પ્રવાસ આનંદદાયક રહેશે. મિત્રવર્તુળ સાથે નવી વાતોનું આદાન-પ્રદાન થશે. બજારમાં યોગ્ય આયોજનથી કામ કરશો તો લાભ મળશે.