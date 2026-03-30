સરકારે ચીનના CCTV કેમેરાના વેચાણ પર કેમ લગાવ્યો પ્રતિબંધ

નવી દિલ્હીઃ કેન્દ્ર સરકારે દેશની ડિજિટલ સુરક્ષા મજબૂત બનાવવા માટે એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. પહેલી એપ્રિલથી ભારતમાં ઈન્ટરનેટથી ચાલતા ચીની CCTV કેમેરાની વેચાણ પર અસરકારક રીતે પ્રતિબંધ લાગશે. સરકારનું આ પગલું વિદેશી સર્વેલન્સ ટેક્નોલોજી પરની નિર્ભરતા ઘટાડવા અને સાયબર જાસૂસીના ખતરા દૂર કરવા માટે લેવામાં આવ્યું છે.
શા માટે લગાવવામાં આવી રહ્યો છે પ્રતિબંધ?
અધિકારીઓએ સર્વેલન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં વધતી સુરક્ષા ખામીઓ અને આયાતી ડિવાઇસ સાથે જોડાયેલાં જોખમોને આ નિર્ણયનું મુખ્ય કારણ ગણાવ્યું છે:
ડેટા ચોરીનો ભય: ઈન્ટરનેટ સાથે જોડાયેલા કેમેરા દ્વારા અનધિકૃત રિમોટ એક્સેસ અને જાસૂસીનો ખતરો રહે છે.
હાર્ડવેર તપાસ: નવા નિયમો મુજબ કંપનીઓએ પોતાના હાર્ડવેરના ‘ઓરિજિન’ વિશે માહિતી આપવી પડશે અને કડક ‘વલ્નરેબિલિટી ટેસ્ટિંગ’માંથી પસાર થવું પડશે.
સરકારી સંસ્થાઓ: હવે સરકારી કચેરીઓ અને જાહેર માળખામાં માત્ર વિશ્વસનીય અને પ્રમાણિત ઉપકરણોનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવશે.
કઈ કંપનીઓ પર પડશે અસર? દેશી કંપનીઓને મળશે લાભ
નવા નિયમોને કારણે ચીનની મોટી ટેક કંપનીઓ માટે ભારતીય બજાર લગભગ બંધ થઈ શકે છે. Hikvision, Dahua અને TP-Link જેવી કંપનીઓના ઈન્ટરનેટ-કનેક્ટેડ પ્રોડક્ટ્સ ત્યારે જ વેચી શકાશે જ્યારે તે ભારતનાં નવાં સુરક્ષા ધોરણો પર ખરા ઊતરશે.
આ નિર્ણયથી ભારતીય CCTV બજારમાં મોટો ફેરફાર આવવાની શક્યતા છે અને સ્થાનિક કંપનીઓને મોટો ફાયદો મળશે. CP Plus અને Qubo જેવા દેશી બ્રાન્ડ્સના માર્કેટ શેરમાં વધારો થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. નિષ્ણાતોને મતે આ પગલું ભારતમાં CCTV કેમેરાના સ્થાનિક ઉત્પાદનને પ્રોત્સાહન આપશે અને વધુ સુરક્ષિત સપ્લાય ચેન બનાવશે.
સામાન્ય ગ્રાહકો પર શી અસર પડશે?
બજાર વિશ્લેષકોના કહેવા મુજબ આ બદલાવના કેટલીક સાઇડ ઇફેક્ટ્સ પણ જોવા મળી શકે છે. ચીની કંપનીઓ બહાર થતાં સ્પર્ધા ઘટી શકે છે અને સર્ટિફિકેશન ખર્ચ વધવાથી CCTV કેમેરાની કિંમતો વધી શકે છે. ગ્રાહકોને હવે સસ્તા ચીની કેમેરાની જગ્યાએ પ્રમાણિત અને સુરક્ષિત ભારતીય વિકલ્પો પસંદ કરવા પડશે.