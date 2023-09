સાઉદીના પ્રિન્સ સલમાને આતંકવાદને મુદ્દે પાકિસ્તાનને ઠમઠોર્યું

ઇસ્લામાબાદઃ ભારતના પ્રવાસે આવેલા સાઉદી અરેબિયાના ક્રાઉન પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાને પાકિસ્તાનને બેવડો આંચકો આપ્યો છે. મોહમ્મદ બિન સલમાન એક તો પાકિસ્તાનના પ્રવાસે નથી ગયા અને બીજી બાજુ ભારત અને સાઉદી અરેબિયાએ સંયુક્ત નિવેદનમાં અપ્રત્યક્ષ રીતે પાકિસ્તાની આતંકવાદ જોરદાર પ્રહાર કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું હતું કે બધા દેશોએ અન્ય દેશોની વિરુદ્ધ આતંકવાદનો ઉપયોગ ના કરવો જોઈએ.

વિશ્લેષકોના જણાવ્યા મુજબ બંને દેશોનો એ સીધો ઇશારો પાકિસ્તાન તરફ હતો. ભારત અને સાઉદી અરેબિયાએ જારી કરેલા નિવેદનમાં આંતકવાદી કૃત્યો માટે મિસાઇલ ને ડ્રોન સહિત હથિયારો સુધી પહોંચને અટકાવવાનું આહવાન કર્યું હતું. વડા પ્રધાન મોદી અને સાઉદી પ્રિન્સ મોહમ્મદ બિન સલમાનની વચ્ચે બેઠક પછી આ સંયુક્ત નિવેદન જારી કર્યું હતું. બંને નેતાઓએ અફઘાનના આતંકવાદી અને કટ્ટરપંથી ગ્રુપોને એક મંચનો ઉપયોગ નહીં કરવા દેવા પર ભાર મૂક્યો હતો.

His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud and I had very productive talks. We reviewed our trade ties and are confident that the commercial linkages between our nations will grow even further in the times to come. The scope for cooperation in grid… pic.twitter.com/UalSTDmrTY

— Narendra Modi (@narendramodi) September 11, 2023