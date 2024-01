પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ PM ઇમરાન ખાનને 10 વર્ષની સજા

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ PM ઇમરાન ખાન અને ભૂતપૂર્વ વિદેશપ્રધાન શાહ મહમૂદ કુરેશીને ખાનગી માહિતી લીક કરવાને મામલે દોષી ઠેરવવામાં આવ્યા છે આ મામલે ઇમરાન ખાન અને શાહ મહમૂદ કુરેશીને 10-10 વર્ષની જેલની સજા આપવામાં આવી છે. રાવલપિંડીમાં સ્પેશિયલ કોર્ટના જજે અદિયાલા જેલમાં એનું એલાન કર્યું હતું.

ઇમરાન અને કુરેશીની હાજરીમાં જજ અબુલ હસનત જુલ્કરનૈને આ ચુકાદો સંભળાવ્યો હતો. ગયા વર્ષે કેસ શરૂ થયા પછી એની સુનાવણી અદિયાલા જેલમાં ચાલી રહી હતી.

Imran Khan has been sentenced to 10 years in prison on the cypher case, i.e. disclosing the contents of this cable. Forget everything, read the cypher (attached) and ask why the elected head of the govt of a sovereign country is not allowed to talk to his people about this. pic.twitter.com/apYhthcOmB

— Waqas (@worqas) January 30, 2024