ઝારખંડના CM હેમંત સોરેન રાંચીમાં તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા

ઝારખંડ સમાચાર: જમીન કૌભાંડ કેસમાં EDની ટીમ છેલ્લા બે દિવસથી સીએમ હેમંત સોરેનને દિલ્હી અને રાંચીમાં તેમના નિવાસસ્થાને શોધી રહી હતી, પરંતુ તેમના સ્થાન વિશે કંઈ જાણી શકાયું ન હતું. હવે, આજે (30 જાન્યુઆરી) બપોરે સીએમ હેમંત સોરેન રાંચીમાં તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચ્યા છે. અહીં મુખ્યમંત્રીએ ધારાસભ્યો સાથે બેઠક યોજી હતી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન સીએમ તેમના નિવાસસ્થાને પહોંચી ગયા છે. જો કે તે ક્યારે અને કેવી રીતે રાંચી પહોંચ્યો તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી સામે આવી નથી. દરમિયાન, ઝારખંડમાં રાજકીય ઉથલપાથલ વધતી જોઈને આજે રાંચીમાં ત્રણ સ્થળોએ કલમ 144 લાગુ કરવામાં આવી છે. તમને જણાવી દઈએ કે કલમ 144 મુખ્યમંત્રી આવાસ, ED ઓફિસ અને રાજભવનની 100 મીટરની ત્રિજ્યામાં લાગુ કરવામાં આવી છે.

આવતીકાલે હાજર થવાનો સમય આપવામાં આવ્યો

ઇડીએ ગયા અઠવાડિયે સોરેનને નવું સમન્સ જારી કર્યું હતું અને તેને પૂછ્યું હતું કે તે 29 જાન્યુઆરીથી 31 જાન્યુઆરી વચ્ચે ક્યારે ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે સોરેને EDને સંદેશ મોકલ્યો હતો, પરંતુ પૂછપરછ માટે તારીખ અને સમય આપ્યો ન હતો. 27 જાન્યુઆરીએ સીએમ સોરેન રાંચીથી દિલ્હી જવા રવાના થયા હતા. આ પછી 27મી જાન્યુઆરીની બપોરથી મુખ્યમંત્રી આગળ આવ્યા ન હતા. દરમિયાન, ગઈકાલે મુખ્યમંત્રી કાર્યાલય તરફથી EDને એક મેઈલ મોકલવામાં આવ્યો છે, જેમાં તેને 31 જાન્યુઆરીએ તેની સમક્ષ હાજર થવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે.

PHOTO | Jharkhand CM Hemant Soren has reached his official residence in Ranchi, where he is likely to chair a meeting of ruling alliance MLAs.

