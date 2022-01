ઇમરાન ખાનની ભૂતપૂર્વ પત્ની રેહમ ખાન પર જીવલેણ હુમલો

ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન ઇમરાન ખાનનાં ભૂતપૂર્વ પત્ની રેહમ ખાનની કાર પર કેટલાક અજાણ્યા લોકોએ ગોળીઓ મારી હતી. તેમણે ટ્વીટ કરીને આ હુમલાની માહિતી આપી હતી. તેમણે પાક સરકાર પર નિશાન સાધતાં પૂછ્યું હતું કે શું આ છે ઇમરાન ખાનનું નવું પાકિસ્તાન? તેમણે પાકિસ્તાન કાયરો, ઠગો અને લાલચી દેશ પણ કહ્યો હતો. હું પાકિસ્તાન માટે જીવવા અને મરવા ઇચ્છું છું. હું માતૃભૂમિ માટે ગોળી ખાવા પણ તૈયાર છું.

હું મારા ભત્રીજાનાં લગ્નમાંથી પરત ફરી રહી હતી. રસ્તામાં કેટલાક લોકોએ મારી કાર પર ફાયરિંગ કર્યું હતું અને બે મોટરબાઇક સવાર લોકોએ બંદૂકની અણીએ મારી ગાડી અટકાવવાના પ્રયાસ કર્યા હતા. એ પછી મેં તરત મારી ગાડી બદલી કાઢી હતી. મારા સુરક્ષા-કર્મચારીઓ અને ડ્રાઇવર કારમાં હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે ઇમરાન ખાનના નવા પાકિસ્તાનમાં ડરપોકો, લૂંટેરાઓ અને લાલચી લોકોના દેશમાં આપનું સ્વાગત છે, એમ તેમણે ટ્વીટ કરીને કહ્યું હતું.

On the way back from my nephew’s marriage my car just got fired at & two men on a motorbike held vehicle at gunpoint!! I had just changed vehicles.

My PS & driver were in the car. This is Imran Khan’s New Pakistan? Welcome to the state of cowards, thugs & the greedy!!

— Reham Khan (@RehamKhan1) January 2, 2022