દેશમાં 7 નવા હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનશે: નિર્મલા સીતારમણ

નવી દિલ્હી: 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણે સંસદમાં દેશનું કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કર્યું. આ બજેટમાં સરકારનું મુખ્ય ધ્યાન દેશના ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને વેગ આપવા પર રહ્યું છે. નાણામંત્રીએ રેલવે કનેક્ટિવિટીમાં મોટો ઉછાળો લાવતા દેશમાં 7 નવા હાઈ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર બનાવવાની જાહેરાત કરી છે.
આ 7 રૂટ પર દોડશે હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન
સરકારે દક્ષિણ અને ઉત્તર ભારતને જોડતા મહત્ત્વના રૂટ પસંદ કર્યા છે. આ સાત કોરિડોરમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે.
- મુંબઈ થી પુણે
- પુણે થી હૈદરાબાદ
- હૈદરાબાદ થી બેંગલુરુ
- હૈદરાબાદ થી ચેન્નાઈ
- ચેન્નાઈ થી બેંગલુરુ
- દિલ્હી થી વારાણસી
- વારાણસી થી સિલિગુડી
આ રૂટ મુખ્ય મેટ્રોપોલિટન શહેરોને ઝડપથી વિકસતા શહેરી અને ઔદ્યોગિક કેન્દ્રો સાથે જોડશે તેવી અપેક્ષા છે, જેનાથી મુસાફરીનો સમય નોંધપાત્ર રીતે ઘટશે અને રસ્તાઓ અને પરંપરાગત રેલ નેટવર્ક પરનું દબાણ ઓછું થશે.
સરકારના ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર રોડમેપનું અનાવરણ કરતા, સીતારમણે કહ્યું કે પ્રસ્તાવિત કોરિડોર મુખ્ય આર્થિક અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રો વચ્ચે જોડાણમાં સુધારો કરશે અને લાંબા અંતરની મુસાફરીના કાર્બન ફૂટપ્રિન્ટમાં ઘટાડો કરશે.
“સરકાર સાત હાઇ-સ્પીડ રેલ કોરિડોર દ્વારા પર્યાવરણીય રીતે ટકાઉ પેસેન્જર ટ્રાન્સપોર્ટ સિસ્ટમ વિકસાવવાનો પ્રસ્તાવ મૂકે છે,” પોતાના બજેટ ભાષણમાં તેમણે જણાવ્યું હતું.