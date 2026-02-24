ગુટખા પ્રમોશન સામે હાઈકોર્ટે કડક, શાહરૂખ, અજય અને અક્ષયને પક્ષકાર બનાવ્યા

ટીવી ચેનલો પર ગુટખાના પ્રચાર સામે હાઈકોર્ટે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કોર્ટે તેની જાહેરાત કરનારા કલાકારોને પણ પક્ષકાર બનાવ્યા છે.

હાઈકોર્ટની લખનૌ બેન્ચે સેન્ટ્રલ કન્ઝ્યુમર પ્રોટેક્શન ઓથોરિટીને ગુટખા કંપનીઓના પ્રમોશન અંગેના તેના અગાઉના આદેશનો જવાબ આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. આ કેસમાં આગામી સુનાવણી 6 એપ્રિલે થશે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ અરુણ ભસાલી અને ન્યાયાધીશ જસપ્રીત સિંહની ડિવિઝન બેન્ચે સ્થાનિક વકીલ મોતીલાલ યાદવ દ્વારા દાખલ કરાયેલી જાહેર હિતની અરજી પર આ આદેશ આપ્યો છે.

હકીકતમાં, 25 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ સુનાવણી દરમિયાન હાઇકોર્ટે ઓથોરિટીને પૂછ્યું કે અરજદારની 2023ની અરજીની તપાસ હજુ પણ કેમ બાકી છે. ગુટખા કંપનીઓની સાથે, ક્રિકેટર કપિલ દેવ, સુનીલ ગાવસ્કર, વીરેન્દ્ર સેહવાગ, ક્રિસ ગેલ અને અભિનેતા અમિતાભ બચ્ચન, શાહરૂખ ખાન, અક્ષય કુમાર, અજય દેવગન, સલમાન ખાન, ઋત્વિક રોશન, ટાઇગર શ્રોફ, સૈફ અલી ખાન અને રણવીર સિંહને પણ અરજીમાં પક્ષકાર બનાવવામાં આવ્યા છે.

અરજીમાં જણાવાયું છે કે પાન મસાલા કંપનીઓને સમર્થન આપતી મોટાભાગની હસ્તીઓ પદ્મ પુરસ્કાર વિજેતા છે અને આવી જાહેરાતો સમાજમાં નકારાત્મક સંદેશ મોકલે છે. આ જાહેરાતો ગ્રાહક કાયદાઓનું પણ ઉલ્લંઘન કરે છે.

