કેનેડાના પીએમ કાર્નેની ભારત મુલાકાત પહેલાં ‘સદ્ભાવના ભેટ’

મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાનો એક ભયાનક વ્યક્તિ હવે રાજ્યવિહીન રહેશે. આ આતંકવાદીનું નામ તહવ્વુર રાણા છે. મુંબઈ હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ આતંકવાદી કેનેડાનો રહેવાસી છે. જોકે, કેનેડાએ હવે આ પાકિસ્તાની મૂળના આતંકવાદીની નાગરિકતા રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. આ નિર્ણય કેનેડાના પીએમ માર્ક કાર્નેની ભારતની આયોજિત મુલાકાત પહેલા લેવામાં આવ્યો છે.
તહવ્વુર રાણા પર 2008ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવવાનો આરોપ છે. 64 વર્ષીય પાકિસ્તાની મૂળના કેનેડિયન નાગરિક રાણા, 2008ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાના મુખ્ય કાવતરાખોરોમાંના એક ડેવિડ કોલમેન હેડલી ઉર્ફે દાઉદ ગિલાનીનો નજીકનો સાથી છે.
જો કેનેડા તહવ્વુર રાણાની નાગરિકતા રદ કરે છે, તો આ આતંકવાદી રાજ્યવિહીન થઈ જશે. રાણા પાસે રહેવા માટે કોઈ જગ્યા રહેશે નહીં. ડેવિડ કોલમેન હેડલી, ઉર્ફે દાઉદ ગિલાની, એક અમેરિકન નાગરિક છે. રાણાને અમેરિકાથી ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો છે.
ગ્લોબલ ન્યૂઝ દ્વારા મેળવેલા દસ્તાવેજોને ટાંકીને પીટીઆઈએ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઇમિગ્રેશન અધિકારીઓએ રાણાને જાણ કરી હતી કે તેઓ તેમની કેનેડિયન નાગરિકતા રદ કરી રહ્યા છે, જે તેમને 2001 માં મળી હતી. રાણા 1997 માં કેનેડા આવ્યા હતા અને બાદમાં ડેનિશ અખબારના સ્ટાફ પર હુમલો કરવાના કાવતરા બદલ યુએસમાં તેમને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા.
26/11 હુમલામાં મુખ્ય ખેલાડી
26/11 હુમલાના માસ્ટરમાઇન્ડ રાણાએ મુંબઈ હુમલામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી, જેમાં 166 લોકો માર્યા ગયા હતા. આતંકવાદી રાણાને એપ્રિલ 2025 માં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સથી ભારત પ્રત્યાર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. નવી દિલ્હી પહોંચ્યા પછી, રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી દ્વારા તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અહેવાલમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે ઇમિગ્રેશન, રેફ્યુજીસ એન્ડ સિટીઝનશિપ કેનેડા (IRCC) એ તેના નિર્ણયમાં લખ્યું છે કે રાણાની નાગરિકતા આતંકવાદને કારણે નહીં, પરંતુ તેના અરજી ફોર્મમાં ખોટું બોલવાને કારણે રદ કરવામાં આવી રહી છે.