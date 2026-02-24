કેરળ હવે ‘કેરળમ’ તરીકે ઓળખાશે, મોદી કેબિનેટે આપી મંજૂરી

કેન્દ્રીય કેબિનેટે કેરળનું નામ બદલીને કેરળમ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે કહ્યું, ભાષાના આધારે રાજ્યની રચના થઈ ત્યારથી જ કેરળનું નામ કેરળમ રાખવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે. કેબિનેટે આ માંગણીને મંજૂરી આપી છે.
Delhi: Union Minister Ashwini Vaishnaw says, “Ever since the delimitation of states based on language and the formation of states, there has been a long-standing demand that the name of Kerala should be Keralam. In the Malayalam language, it is called Keralam, so its name should… pic.twitter.com/5LK1KNLcLd
— IANS (@ians_india) February 24, 2026
કેન્દ્ર સરકાર તરફથી આ નિર્ણય અંગે માહિતી આપતા Ashwini Vaishnaw એ જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકાર તરફથી મળેલા પ્રસ્તાવ પર વિસ્તૃત ચર્ચા કર્યા બાદ તેને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે આ બદલાવ રાજ્યની ભાષા અને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલ ઓળખને વધુ મજબૂત બનાવશે.
રાજકીય વિશ્લેષકોના મત અનુસાર, April-May દરમ્યાન યોજાનાર વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલાં આ નિર્ણયનું ખાસ રાજકીય મહત્વ છે. Kerala માં આવનારી ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય સરકાર માટે આ પગલું પ્રતિષ્ઠાનો મુદ્દો માનવામાં આવે છે. આ નિર્ણયથી સ્થાનિક જનતા વચ્ચે સકારાત્મક સંદેશ જવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.